Бьюти-тренды 2020 характеризуются отсутствием черных и серых оттенков в макияже. Актуальным стало использование косметики в ярких неоновых цветах и продуктов с содержанием блеска. Если знать о главных тенденциях макияжа, то с его помощью можно сделать свой образ более модным.

Правильный и модный макияж может подчеркнуть красоту вашего лица. Попробуйте экспериментировать с бьюти-трендами, чтобы выбрать свой любимый. Новое время назвало главные тренды макияжа 2020.

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Тренды в макияже 2020

Глянец на веках

Альтернатива темному smoky eye. Глянцевые веки выглядят оригинально и ярко. Перед нанесением блеска на веки не забудьте воспользоваться праймером, чтобы глянцевый продукт был устойчивым. Средство следует распределять пальцем или специальной кистью.

Цветная тушь

В 2020 красить ресницы модно не только черной или коричневой тушью, но и использовать яркие цвета. Цветные ресницы – новый тренд в макияже. Для этого сезона брюнеткам следует обратить внимание на розовые и зеленые оттенки, а блондинках на голубые, пурпурные и темно-синие.

Розовые оттенки на губах

Важно внимательно подходить к выбору розовой помады для губ. Ведь неправильно подобранный оттенок может испортить весь образ. Если вы решили красить губы розовой помадой, то макияж на других участках лица следует делать более сдержанным. Выбирайте насыщенность цвета для губ в соответствии с ситуацией: для вечеринки яркий розовый, в офис – матовый оттенок мягкой розы.

Макияж в акварельном стиле

Преимуществом этого тренда является его неограниченность. Ведь для его создания можно использовать несколько цветов теней для век. По желанию попробуйте дополнить макияж глаз стрелками с помощью черного карандаша или специальной подводки. Важно хорошо растушевать все цвета.

Ухоженные и причесанные брови

Брови особенно влияют на общий вид вашего лица. Поэтому они требуют особого ухода. Не забывайте регулярно выщипывать их, выбрав такую форму, которая будет подчеркивать черты вашего лица. Если ваши брови непослушные, то пользуйтесь специальным гелем для фиксации.

Неон из 80-х

Тенденция на использование неоновых цветов в макияже вернулась из 80-х. Яркие тени подходят всем тонам кожи. Для создания трендового мейкапа вам понадобится цветная подводка и помада цвета фуксии. Далее дайте полет своей фантазии и экспериментируйте.

Больше розового

Суть тренда в том, чтобы наносить розовый пигмент не только на яблочки щек, но и на виски и веки. Выбирайте насыщенность розового оттенка в соответствии с тоном своей кожи. Удачный эффект будет тогда, когда румянец будет выглядеть естественно.