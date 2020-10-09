Популярная британская певица и актриса Келли Осборн в последнее время делает кардинальные изменения в своей внешности. Ранее она похудела почти на 40 килограммов, а недавно удалила 2 татуировки. Звезда зафиксировала процедуру на видео и рассказала насколько это было больно.

Келли Осборн удалила несколько татуировок. Певица сняла на видео, как проходила процедура, и поделилась впечатлениями на своей инстаграм-странице, где у нее более 2 миллионов подписчиков, сообщает Allure.

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Больно ли удалять тату

Келли Осборн удалила уже 2 тату. Вероятно, со временем они перестали ей нравиться. Татуировки были на руке в частности на запястье. Звезда избавилась от них с помощью лазерного удаления. Она опубликовала фотоснимки и видеозапись, которые сделала во время процедуры.

По словам знаменитости, удалять татуировку гораздо больнее, чем ее делать. "Кто еще знает, как это больно? Это в 1000000000000 раз хуже, чем делать татуировки", – написала Келли в своей публикации. Она показала большой план, как лазер удалял чернила татуировки с ее кожи.

Что такое лазерное удаление татуировки

Суть лазера для удаления татуировок в том, что его лучи проникают в кожу, чтобы растворить чернила, которые находятся под верхним слоем эпидермиса. Поэтому процедуру считают оптимальной, чтобы избавиться от тату. "Основной целью лазерной терапии является дезинтеграция чернильных частиц татуировки, – говорит дерматолог из Нью-Йорка Пол Джаррод. Луч света высокой интенсивности направлен на пигментацию, заставляя его распасться, всасываться в организм и выводиться через естественную иммунную систему".

Однако стоит добавить, что утверждение Келли Осборн о болезненности процедуры не является абсолютно точным описанием. Ведь, по словам дерматолога из штата Коннектикут Мона Гохара, боль всегда в глазах того, кто наблюдает. Также у каждого разный болевой порог. Поэтому то, что для Келли очень больно, вам может быть вполне терпимым.