Бобби Браун – американская профессиональная визажистка, автор бестселлеров, спикер и основательница косметики Bobbi Brown снова запустила косметический бренд. В свои 63 женщина, создавшая на одноименной марке отдельную империю красоты, вернулась в индустрию с новыми бьюти-продуктами.

Бобби Браун прекратила деятельность своего косметического бренда Bobbi Brown в 2016 году, сообщает Harper's Bazaar. Теперь женщина создала новый бренд.

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Новый косметический бренд Бобби Браун

25 лет знаменитая визажистка возглавляла свой косметический бренд Bobbi Brown. Затем она доверила управление им корпорации Estee Lauder. Однако вовсе о прекращении своей работы Бобби не заявила. Наоборот, она выразила свою готовность к созданию новых проектов, но не рассказывала о них целых 4 года. Недавно мастерица-изобретательница nude-макияжа продемонстрировала косметические продукты своего нового бренда красоты Jones Road.

Связь и сходство Jones Road с Bobbi Brown прослеживается. Визажистка рассказала, что ее главной целью является подчеркивание индивидуальной натуральной красоты. Косметическая продукция Jones Road создана с учетом особенностей любого возраста, цветов и типов кожи. Бобби Браун считает, что красивый профессиональный макияж можно сделать, используя минимальное количество средств.

Первые продукты, которые представлены новым брендом, это универсальные бальзамы для губ Miracle Balm. Их можно также использовать, как румяна, хайлайтер, бронзер и даже тени для век. Со временем в линейке должны появиться тени для век с различными текстурами и карандашом-подводкой.