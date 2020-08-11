Французский боб будет наиболее актуальной стрижкой для осени 2020. Такая прическа является не только стильной, но и удобной для быстрого темпа жизни современной женщины. В частности, существует несколько вариаций трендового каре.

Парикмахеры заметили рост числа запросов на стрижку "французский боб". Stylist пишет, что эксперты в сфере красоты прогнозируют этой вариации каре популярность в осеннем сезоне 2020.

Интересно также: Какой блондинкой стать осенью: 5 модных оттенков на примере звезд

Французский боб для осени

Боб стал особенно популярным за последний год. На своих волосах его уже успели попробовать даже Крисси Тейген и Дженнифер Лопес. Однако французский боб – это нечто новое. Стрижка предусматривает новую и короткую форму. В частности, она является наиболее запрашиваемой в поиске Google.

С момента открытия моего салона у меня уже было несколько клиентов, которые просили французский боб или его небольшую интерпретацию. Они хотели как можно больше укоротить длину своих волос после самоизоляции,

– говорит Адам Рид, эксперт в теме волос, который работает с L'Oreal Professionnel.

Французский боб короче, чем обычный средний. Hair-эксперт Адам Рид объясняет, что стрижка происходит из эпохи 20-х и 30-х лет. Она напоминает стиль джазовой певицы – Луизы Брукс, который был одновременно элегантным и вызывающим.

Конечно, французский боб идеальнее будет смотреться на ухоженных волосах. Также функцией стрижки является восприятие естественной текстуры своих волос. Больше стоит сосредотачиваться на стиле прически. Чтобы трендовая прическа была правильно выполненной, длина шевелюры должна заканчиваться выше плеч, передние пряди должны подчеркивать острый подбородок, необходимо, чтобы пробор был ровным, а концы челки были чуть выше бровей.