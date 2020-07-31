Светлым оттенкам волос необходим особый уход. Блондинкам иногда трудно сохранить свой холодный пепельный или теплый медовый цвет, независимо, является ли он их естественным, или они покрасили шевелюру. Однако это возможно, если дополнить свою бьюти-рутину определенными правилами.