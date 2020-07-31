Блондинкам стоит знать: 3 правила для ухода за светлыми волосами
Светлым оттенкам волос необходим особый уход. Блондинкам иногда трудно сохранить свой холодный пепельный или теплый медовый цвет, независимо, является ли он их естественным, или они покрасили шевелюру. Однако это возможно, если дополнить свою бьюти-рутину определенными правилами.
Первоочередной вид блонда можно сохранить с помощью 3 простых правил для ухода. Инна Салибекова, стилист по волосам, в интервью для Elle сказала, что блондинка – это не всегда о цвете волос, а больше о стиле жизни.
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Как блондинкам ухаживать за волосами
- Регулярное тонирование. Чтобы свежесть цвета не исчезла, нужно тонировать волосы 1 раз в месяц. Эксперты уверяют, что тонирование новыми специальными средствами является абсолютно безопасным для волос. Это следует делать, потому что со временем осветленные пряди теряют пигмент и выглядят желтыми, а тонирование снова возвращает им насыщенность и яркость.
- Не пользуйтесь термоприборами для укладки волос. Блондинкам стоит отказаться от использования стайлеров, выпрямителей, фенов и других приборов. Из-за влияния пара на волосяной покров головы пигмент, который окрашивает его, исчезает, поэтому светлый оттенок тускнеет и теряет блеск. Если вам необходимо использовать специальные приборы для укладки, то не забывайте наносить на волосы термозащиту.
- Изучайте состав средств для ухода за волосами. Блондинкам нужно обращать внимание на то, какие компоненты содержат в своем составе шампуни для волос, кондиционеры, маски, сыворотки, масла и другие продукты для hair-рутины. Важно, чтобы все они были с увлажняющим эффектом. А также состояли из липидов и протеинов, которые укрепляют волосы. Средства для ухода за волосами должны быть кислотными, но иметь низкий уровень pH.
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