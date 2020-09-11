Эпатажная италоамериканська певица Леди Гага поражает оригинальными идеями для макияжа. Недавно звезда покрасила волосы в пастельный бирюзовый цвет, а теперь дополняет образ ярким мейк-апом. Исполнительница сочетает кардинально разные цвета теней для век и экспериментирует с матовыми помадами и глянцевыми блесками для губ.

Леди Гага делится своими яркими образами в соцсетях. В новом видео, которое звезда опубликовала на своей инстаграм-странице, поклонники смогли оценить ее блестящий макияж.

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Для нового макияжа Леди Гага не экономила на блеска. Певица создала идеальный тон на коже лица, подчеркнула скулы с помощью специального бронзатора, выступающие участки лица она выделила хайлайтером, который обеспечил коже естественное сияние.

Чтобы сделать макияж глаз, звезда выбрала невероятно блестящие пигменты в двух оттенках. Верхнее веко она накрасила светло-коричневыми тенями, а на участке под бровями растушевала сияющий продукт белого цвета. Ресницы Леди Гага едва подкрасила черной тушью и для выразительного взгляда провела черной подводкой по линии роста ресниц.

Блеск на губах знаменитости выглядел по-особенному гламурно, когда она поворачивала головой в своем видео, демонстрируя блестящий макияж. Создать эффектный образ певице помогла декоративная косметика ее собственного бьюти-бренда HAUS LABORATORIES.

Я считаю, что речь идет не о товаре, а о человеке и о том, какое чувство у него вызывает продукт. Я устроила гламурную атаку с высокой мощностью в виде косметики шимерным мерцанием,

– написала в описании к видео Леди Гага.

В частности, звезда вывела для себя идеальную формулу хорошего настроения: гламур плюс любовь к себе равна улыбке на лице. Ее видео уже посмотрели почти 2 миллиона человек и прокомментировали более 8 тысяч.