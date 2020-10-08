Bleach London – это британский бренд, который выпускает краски и тоники для окрашивания волос в яркие оттенки. Недавно бренд вышел за пределы продукции для окрашивания и создал линейку эпатажных париков для женщин, которые хотят попробовать на себе трендовый цветной оттенок, но не решаются на кардинальные изменения.

Инклюзивность и самовыражение – именно этими словами описывают линию ярких париков представители бренда Bleach London. Парики пригодятся для тех, кто не хочет кардинальных изменений, но хочет увидеть себя в новом образе, пишет Elle.

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В коллекции париков разного цвета насчитывают 12 стилей. Основатель Bleach London Алекс Браунселл говорит: "Некоторые люди сомневаются или не могут красить свои натуральные волосы, поэтому коллекция париков дает возможность экспериментировать с цветами ваших волос без особых усилий".

Большая часть париков создана в стиле трендовых причесок, каждая из которых имеет индивидуальное название. Например: смелый балаяж, косы в стиле фанк, ombre blue, фестиваль косы и другие. В коллекции есть искусственные длинные волосы и короткие парики от радужных цветов к более практичным карамельным оттенкам. Их цена очень разная. Она варьируется от 230 до 3000 фунтов.

Для того, чтобы подобрать и заказать парик на любой случай жизни, даже создали специальное приложение Beautystack.