Грязные волосы и красные губы: новые бьюти-тренды с Недели моды в Милане
Несмотря на очевидные преграды из-за пандемии, Неделя моды в Милане все же состоялась. На модных показах модели появлялись с макияжем и прическами, которые впоследствии станут главными трендами в мире моды. Среди них укладки с эффектом грязных волос, оригинальный мейкап в одном ярком оттенке, а также визажисты доказали, что красная помада не теряет своей актуальности.
Hair-стилисты и визажисты показали несколько вариаций "булочки" из волос, укладки на волосы не первой свежести и способ, как можно оригинально и стильно замаскировать темные круги под глазами. Allure собрал лучшие бьюти-тенденции с недели моды в Милане, которые пригодятся для повседневной жизни.
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Лучшие бьюти-тренды с Недели моды в Милане
Эффект грязных волос, различные оттенки красной помады на губах и свежая сияющая кожа
Неожиданная изюминка образа: металлически-серебряные тени во внутренних уголках глаз
Мандариновый румянец, влажные щеки и подчеркивание естественной текстуры волос
Когда консилер не справился: маскировка темных кругов под глазами тенями цвета фуксии
Шокирующие лимонно-желтые дуги над глазами и вдоль линии нижней губы
Аккуратная "булочка" из волос и эффект зацелованных губ