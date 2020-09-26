Несмотря на очевидные преграды из-за пандемии, Неделя моды в Милане все же состоялась. На модных показах модели появлялись с макияжем и прическами, которые впоследствии станут главными трендами в мире моды. Среди них укладки с эффектом грязных волос, оригинальный мейкап в одном ярком оттенке, а также визажисты доказали, что красная помада не теряет своей актуальности.