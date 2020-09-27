Последствия вредных бьюти-привычек обычно появляются после того, как вам исполнится 30-35 лет. Поэтому от них следует отказаться, пока состояние кожи не начало ухудшаться. Среди них отсутствие демакияжа, нерегулярное использование солнцезащитного средства и другие.