От них стоит отказаться: бьюти-привычки, которые негативно влияют на вашу красоту
Последствия вредных бьюти-привычек обычно появляются после того, как вам исполнится 30-35 лет. Поэтому от них следует отказаться, пока состояние кожи не начало ухудшаться. Среди них отсутствие демакияжа, нерегулярное использование солнцезащитного средства и другие.
От вредных бьюти-привычек нужно избавляться прямо сейчас. Harper's Bazaar назвал самые распространенные из них, последствия которых появятся с возрастом.
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Вредные бьюти привычки
- Не очищать кожу от макияжа перед сном. Во время сна в коже ускоряются процессы детоксикации, заживления и регенерации. То, как вы подготовите кожу ко сну влияет на ее внешний вид утром. Прежде всего необходимо каждый вечер тщательно проводить процедуру демакияжа. Средство для этого выбирайте индивидуально, опираясь на тип кожи.
- Пользование средством с SPF только 1 раз в день. Свойства солнцезащитных косметических средств действуют только 2 часа. Поэтому в течение дня необходимо обновлять защиту, чтобы ультрафиолетовые лучи не провоцировали старения кожи.
- Периодическое использование эксфолиантов. Отшелушивать ороговевшие клетки кожи нужно регулярно, чтобы все уходовые средства имели лучший эффект и интенсивнее впитывались в кожу. Чтобы получить желаемый результат от бьюти-процедур, пользуйтесь средствами с абразивными частицами 1-2 раза в неделю.
- Отсутствие режима сна. Во время сна кожа восстанавливается после жесткого влияния внешних факторов. Если сон не будет здоровым и полноценным, то ваше лицо не будет выглядеть сияющим и потеряет тонус, а будет иметь тусклый цвет и неровный тон кожи.
- Пренебрежение очисткой кистей для макияжа. На ворсинках кистей накапливаются бактерии, если не мыть инструменты регулярно, а затем переносятся на кожу при создании мейк-апа. Это провоцирую появление акне. Дезинфицируйте кисти после каждого использования.
- Употребление чрезмерного количества сладостей. По результатам нескольких исследований, продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб и сладости) провоцируют появление акне, а продукты с низким гликемическим индексом (большинство фруктов и бобовые) – не вызывают высыпаний на коже.
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