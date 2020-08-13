Чтобы всегда оставаться красивыми и ухоженными, женщины тратят много времени и средств на различные косметологические процедуры, досмотровую и декоративную косметику. Однако существуют советы и трюки, которые могут облегчить вашу бьюти-рутину.

Elle поделился быстрыми и легкими тайнами красоты, которые ежедневно пригодятся женщинам. Ведь имея несколько бьюти-лайфхаков в своем арсенале, проще достичь желаемого результата. Читайте также: Выбросить, оставить, отдать: как навести порядок в своей косметичке Бьюти-лайфхаки для женщин Не стоит сразу выбрасывать тональную основу, которая имеет более темный оттенок, чем ваша кожа. Если смешать ее с увлажняющим кремом, то средство станет светлее на несколько тонов. От туши для ресниц будет лучший эффект, если ее предварительно нагреть. Чтобы освежить тушь для ресниц, которая засохла, добавьте в нее несколько капель жидкости для линз. Когда внезапно заканчивается специальная подводка для глаз, то создайте стрелку с помощью кисти со скошенным концом и туши для ресниц. Если прорисовать внутреннюю линию нижних век белым карандашом, то он визуально сделает взгляд более свежим. Как всегда оставаться красивой / Фото Unsplash Тем кто делает маникюр дома самостоятельно обычным лаком – матового эффекта вашему маникюру придаст добавление кукурузной муки к верхнему слою покрытия. Для стойкости аромата на пульсирующие участки тела нанесите вазелин, а затем духи. Цветные тени будут выглядеть насыщеннее, если перед этим накрасить веко тонким слоем белых теней или карандашом. Карандаш для глаз будет мягким и удобным в использовании при условии предварительного нагрева его кончика. Наносите консилер под глаза в форме треугольника, а затем растушевывайте продукт, чтобы достичь лучшего результата.

Действенные бьюти-советы / Фото Pexels Ресницы будут объемными, если перед использованием туши припудрить их. Сделать губы пухлыми можно с помощью капли ментолового масла в вашем блеске. Объемный 3D-эффект на губах легко создать. Для этого накрасьте их в центре белым карандашом и растушуйте продукт, а затем нанесите блеск для губ. Если линию раздела волос зарисовать тенями, цвет которых соответствует оттенку их корней, то визуально они будут казаться гуще. Чтобы избежать травмирования волос термоприборами, накручивайте локоны с помощью специальной повязки. Смотрите, как накрутить волосы на повязку: