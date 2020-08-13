Просто, быстро и легко: бьюти-лайфхаки, которые пригодятся каждой женщине
Чтобы всегда оставаться красивыми и ухоженными, женщины тратят много времени и средств на различные косметологические процедуры, досмотровую и декоративную косметику. Однако существуют советы и трюки, которые могут облегчить вашу бьюти-рутину.
Elle поделился быстрыми и легкими тайнами красоты, которые ежедневно пригодятся женщинам. Ведь имея несколько бьюти-лайфхаков в своем арсенале, проще достичь желаемого результата.
Читайте также: Выбросить, оставить, отдать: как навести порядок в своей косметичке
Бьюти-лайфхаки для женщин
- Не стоит сразу выбрасывать тональную основу, которая имеет более темный оттенок, чем ваша кожа. Если смешать ее с увлажняющим кремом, то средство станет светлее на несколько тонов.
- От туши для ресниц будет лучший эффект, если ее предварительно нагреть.
- Чтобы освежить тушь для ресниц, которая засохла, добавьте в нее несколько капель жидкости для линз.
- Когда внезапно заканчивается специальная подводка для глаз, то создайте стрелку с помощью кисти со скошенным концом и туши для ресниц.
- Если прорисовать внутреннюю линию нижних век белым карандашом, то он визуально сделает взгляд более свежим.
Как всегда оставаться красивой / Фото Unsplash
- Тем кто делает маникюр дома самостоятельно обычным лаком – матового эффекта вашему маникюру придаст добавление кукурузной муки к верхнему слою покрытия.
- Для стойкости аромата на пульсирующие участки тела нанесите вазелин, а затем духи.
- Цветные тени будут выглядеть насыщеннее, если перед этим накрасить веко тонким слоем белых теней или карандашом.
- Карандаш для глаз будет мягким и удобным в использовании при условии предварительного нагрева его кончика.
- Наносите консилер под глаза в форме треугольника, а затем растушевывайте продукт, чтобы достичь лучшего результата.
Действенные бьюти-советы / Фото Pexels
- Ресницы будут объемными, если перед использованием туши припудрить их.
- Сделать губы пухлыми можно с помощью капли ментолового масла в вашем блеске.
- Объемный 3D-эффект на губах легко создать. Для этого накрасьте их в центре белым карандашом и растушуйте продукт, а затем нанесите блеск для губ.
- Если линию раздела волос зарисовать тенями, цвет которых соответствует оттенку их корней, то визуально они будут казаться гуще.
- Чтобы избежать травмирования волос термоприборами, накручивайте локоны с помощью специальной повязки.
Смотрите, как накрутить волосы на повязку:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter