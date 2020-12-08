Биотин – это витамин В7, который участвует в нескольких метаболических процессах. Многие бренды продают биотиновые добавки для улучшения состояния волос, кожи и ногтей. Но на самом ли деле В7 так полезен, как его описывают – читайте в материале.

Иногда витамин В7 называют витамином Н. О его пользе для человеческого организма, рассказывает Flo.

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Что говорят научные исследования о биотине

Некоторые бренды заявляют, что биотин имеет ряд преимуществ:

витамин улучшает состояние волос и ногтей, делая их крепче;

улучшает кожу;

повышает метаболизм макроэлементов;

снижает уровень сахара в крови у диабетиков.

Некоторые исследования показали, что добавки с витамином В7 могут улучшить рост волос и ногтей у людей, которые имеют дефицит биотина, что бывает очень редко. Большинство из нас получает необходимый биотин из рациона.



Нет исследований, которые бы подтвердили пользу биотина / Фото pexels

Нет никаких доказательств, которые бы подтвердили, что биотиновые добавки как-то положительно влияют на состояние волос или ногтей у здорового человека. Поэтому перед началом употребления добавки В7 вам следует обсудить риски и преимущества с врачом.

Сколько биотина нужно организму

Рекомендуемая суточная доза витамина В7 для взрослых составляет 30 микрограммов в день. Такое количество человек получает при сбалансированном питании.

Но многие люди принимают от 500 до 1000 микрограммов биотина в день от выпадения волос.

О побочных реакциях от передозировки добавками биотина не сообщается. Несмотря на это чрезмерное количество витамина В7 может привести к ошибочным результатам в некоторых лабораторных тестах. Например, тех, которые используются для измерения гормонов щитовидной железы.

Симптомы дефицита витамина биотина:

сыпь на коже или дерматит;

конъюнктивит;

потеря волос;

инфекции на коже;

атаксия (отсутствие контроля над произвольными движениями)

гипотония (снижение мышечного тонуса);

судороги.

Важно, перед приемом проконсультируйтесь с врачом.

Продукты с наибольшим содержанием В7

Многие продукты содержат биотин.

С высоким содержанием биотина: