Биотин для волос: на самом ли деле он эффективен
Биотин – это витамин В7, который участвует в нескольких метаболических процессах. Многие бренды продают биотиновые добавки для улучшения состояния волос, кожи и ногтей. Но на самом ли деле В7 так полезен, как его описывают – читайте в материале.
Иногда витамин В7 называют витамином Н. О его пользе для человеческого организма, рассказывает Flo.
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Что говорят научные исследования о биотине
Некоторые бренды заявляют, что биотин имеет ряд преимуществ:
- витамин улучшает состояние волос и ногтей, делая их крепче;
- улучшает кожу;
- повышает метаболизм макроэлементов;
- снижает уровень сахара в крови у диабетиков.
Некоторые исследования показали, что добавки с витамином В7 могут улучшить рост волос и ногтей у людей, которые имеют дефицит биотина, что бывает очень редко. Большинство из нас получает необходимый биотин из рациона.
Нет исследований, которые бы подтвердили пользу биотина / Фото pexels
Сколько биотина нужно организму
Рекомендуемая суточная доза витамина В7 для взрослых составляет 30 микрограммов в день. Такое количество человек получает при сбалансированном питании.
Но многие люди принимают от 500 до 1000 микрограммов биотина в день от выпадения волос.
О побочных реакциях от передозировки добавками биотина не сообщается. Несмотря на это чрезмерное количество витамина В7 может привести к ошибочным результатам в некоторых лабораторных тестах. Например, тех, которые используются для измерения гормонов щитовидной железы.
Симптомы дефицита витамина биотина:
- сыпь на коже или дерматит;
- конъюнктивит;
- потеря волос;
- инфекции на коже;
- атаксия (отсутствие контроля над произвольными движениями)
- гипотония (снижение мышечного тонуса);
- судороги.
Продукты с наибольшим содержанием В7
Многие продукты содержат биотин.
С высоким содержанием биотина:
- мясо и мясные субпродукты;
- рыба;
- яйца;
- кукуруза;
- батат;
- цветная капуста;
- шпинат;
- морковь;
- банани;
- брокколи;
- соевая мука;
- хлопья;
- дрожжи;
- семена и орехи.
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