Катя Чечеленко является одной из участниц третьего сезона "Супер топ-модели по-украински". Эксперт проекта Соня Плакидюк назвала ее фактурное лицо своим любимым за все сезоны модельного реалити-шоу. Девушка может похвастаться безупречным видом своей кожи, поэтому поделилась своими бьюти-советами.

Катя рассказывает, что у нее комбинированная кожа, склонная к высыпаниям и сухости на щеках. Модели было сложно ухаживать за кожей, но она выработала собственную действенную систему. Новый канал поделился полезными лайфхаками, которые помогут сделать кожу лица безупречной. Вам будет интересно: Кожа, как у дельфинов: новый бьюти-тренд 2020 в инстаграме Советы по уходу за кожей от Кати Чечеленко Ограничивайте прикосновения пальцами к лицу. В течение дня вы касаетесь многих предметов руками, на которых скапливается большое количество микробов. Из-за грязных рук можно спровоцировать появление высыпаний на коже.

В течение дня вы касаетесь многих предметов руками, на которых скапливается большое количество микробов. Из-за грязных рук можно спровоцировать появление высыпаний на коже. Не выдавливайте прыщи. Эта привычка- – худший враг хорошей кожи. Таким образом, их количество будет только увеличиваться, а после выдавливания существует вероятность появления красных пятен и рубцов.

Эта привычка- – худший враг хорошей кожи. Таким образом, их количество будет только увеличиваться, а после выдавливания существует вероятность появления красных пятен и рубцов. Выпивайте суточную норму воды. Сохранение водного баланса в организме помогает коже быть упругой и сияющей. Стоит обратить внимание на то, что пить нужно воду в чистом виде. Газированные напитки, чай, кофе и соки не увлажняют кожу. View this post on Instagram A post shared by Можно просто Chechella (@chechella_7) on Aug 10, 2020 at 4:28am PDT Придерживайтесь здорового питания. Потребление вредных продуктов отражается на коже лица в виде разнообразных недостатков.

Потребление вредных продуктов отражается на коже лица в виде разнообразных недостатков. Пользуйтесь только теми средствами для ухода, которые отвечают потребностям и особенностям вашей кожи. Можно обратиться за рекомендацией к косметологу или дерматологу.

Можно обратиться за рекомендацией к косметологу или дерматологу. Пейте витамины. Катя отмечает, что это стоит делать только после консультации с врачом.