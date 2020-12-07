Американская певица и автор песен, которая начала свою карьеру в 17 лет и известна под псевдонимом Halsey, решилась на экспериментальную смену имиджа: покрасила волосы в цвета радуги. Безумный образ, как отметили поклонники звезды, она дополнила эффектным макияжем глаз в подобных оттенках, как на волосах.

Поп-певица любит удивлять своих поклонников различными фотографиями в соцсетях, на которых она часто позирует в кардинально различных образах. На этот раз звезда покрасила волосы в цвет радуги, сообщает Allure.

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Сумасшедшая смена имиджа певицы Halsey

Halsey на своей странице в инстаграм, где у нее более 22 миллионов подписчиков, опубликовала несколько фотографий в новом образе. Певица покрасила волосы в цвета радуги: голубой, фиолетовый, желтый, красный и другие, а также создала легкие небрежные локоны, которые сделали ее прическу более стильной. Поклонники звезды в комментариях к фото отметили, что считают такой эксперимент по-хорошему сумасшедшим.

В частности, на снимках в Halsey эффектный макияж глаз. Певица нанесла на веки желтый и розовый глиттер и нарисовала двойные черные и блестящие голубые стрелки, а губы покрыла обольстительным розовым блеском.

На первом снимке поп-певица позирует в розовом бюстгальтере и с матовой помадой на губах, а уже на следующей публикации, которая состоит из 3 сэлфи, она продемонстрировала игривое настроение и детализированное изображение своего нового цвета волос и экстравагантного мейк-апа глаз.

Пример Halsey может вдохновить на смену имиджа смелых женщин.