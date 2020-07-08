Как безопасно осветлить волосы в домашних условиях: советы экспертов

Мировые знаменитости начали тренд лета 2020: белокурые волосы. Даже известная брюнетка Эмили Ратаковски перевоплотилась в блондинку. Поэтому сейчас как никогда актуальны советы для осветления волос в домашних условиях, если вы хотите соответствовать последним тенденциям, но желания идти в салон нет.

Многие салонные процедуры можно воспроизвести самостоятельно дома, если знать правильную технику их выполнения. Поэтому Good Housekeeping узнал у партнера бренда Clairol Color и звездного колориста из Беверли-Хиллз Присциллы Валлес советы и хитрости, чтобы осветлить волосы дома и не повредить их.

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Для начала убедитесь, что состояние ваших волос хорошее и они полностью здоровы. Потому что в противном случае следует отложить покраску и начать восстанавливать свои волосы. Также если раньше у вас не было опыта химического окрашивания волос, то теперь осветлить его будет легче.

Способы осветления волос в домашних условиях

Использование перекиси водорода с осветлителем. Сочетание помогает удалить природный пигмент из волос и открыть волосяную кутикулу, чтобы цвет лучше усваивался. Только перекись в чистом виде Присцилла Валлес не рекомендует использовать, потому что тогда волосы будут выглядеть неестественно медным.

Сочетание помогает удалить природный пигмент из волос и открыть волосяную кутикулу, чтобы цвет лучше усваивался. Только перекись в чистом виде Присцилла Валлес не рекомендует использовать, потому что тогда волосы будут выглядеть неестественно медным. Можно попробовать перманентную краску для волос. Выбирайте оттенок на 2 тона светлее, чем ваш натуральный цвет.

Выбирайте оттенок на 2 тона светлее, чем ваш натуральный цвет. Серебристый тонер для усиления эффекта. Начинайте красить волосы сзади, затем двигайтесь в стороны и заканчивайте на верхней части головы, чтобы получить равномерный результат. Тонер наносите после процедуры, чтобы избавиться желтого оттенка и получить яркий блонд.

Начинайте красить волосы сзади, затем двигайтесь в стороны и заканчивайте на верхней части головы, чтобы получить равномерный результат. Тонер наносите после процедуры, чтобы избавиться желтого оттенка и получить яркий блонд. Черные волосы возможно осветлить. Однако делать это нужно поэтапно, не за один день, чтобы не навредить своей шевелюре. Каждый раз красьтесь на 2 тона светлее, чем у вас на данный момент, пока не достигнете желаемого результата.

Однако делать это нужно поэтапно, не за один день, чтобы не навредить своей шевелюре. Каждый раз красьтесь на 2 тона светлее, чем у вас на данный момент, пока не достигнете желаемого результата. Сначала воспользуйтесь специальным осветителем. Затем достичь того цвета, которого вы хотели, поможет тонер нужного оттенка.

Можно стать блондинкой в ​​домашних условиях / Фото Pexels

Что вам понадобится для безопасного осветления волос

Вы можете приобрести сразу весь набор необходимых средств для осветления волос в косметическом магазине. Дополнительно нужно иметь кисть для окрашивания волос, шпильки для фиксации локонов, полотенце, чтобы избежать загрязнения кожи и одежды, расческу с большими зубцами и расческу для разделения волос. Также вам понадобится кокосовое масло, которое следует нанести вокруг линии роста волос, чтобы защитить кожу от попадания лишних продуктов на нее.

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Как безопасно осветлить волосы в домашних условиях

Намажьте кокосовым маслом кожу вокруг линии роста волос, но к корням волос не прикасайтесь.

Разделите волосы на 4 секции: 2 задних и 2 на макушке головы. Начинайте красить с задней части. Каждая прядь не должна быть шире, чем 3 сантиметра.

Наносите осветитель на каждую прядь, начиная с корней, но старайтесь не касаться кожи головы . Повторите манипуляцию со всеми секциями волос.

. Повторите манипуляцию со всеми секциями волос. Оставьте продукт на волосах на 20-45 минут. Чтобы узнать точнее о его действии, прочитайте инструкцию на упаковке.

Вымойте волосы с помощью шампуня и теплой воды. Также не забудьте нанести кондиционер.

Как получить светлые волосы дома / Фото Unsplash

Советы, как не навредить волосам, осветляя их