Как безопасно осветлить волосы в домашних условиях: советы экспертов
Мировые знаменитости начали тренд лета 2020: белокурые волосы. Даже известная брюнетка Эмили Ратаковски перевоплотилась в блондинку. Поэтому сейчас как никогда актуальны советы для осветления волос в домашних условиях, если вы хотите соответствовать последним тенденциям, но желания идти в салон нет.
Многие салонные процедуры можно воспроизвести самостоятельно дома, если знать правильную технику их выполнения. Поэтому Good Housekeeping узнал у партнера бренда Clairol Color и звездного колориста из Беверли-Хиллз Присциллы Валлес советы и хитрости, чтобы осветлить волосы дома и не повредить их.
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Для начала убедитесь, что состояние ваших волос хорошее и они полностью здоровы. Потому что в противном случае следует отложить покраску и начать восстанавливать свои волосы. Также если раньше у вас не было опыта химического окрашивания волос, то теперь осветлить его будет легче.
Способы осветления волос в домашних условиях
- Использование перекиси водорода с осветлителем. Сочетание помогает удалить природный пигмент из волос и открыть волосяную кутикулу, чтобы цвет лучше усваивался. Только перекись в чистом виде Присцилла Валлес не рекомендует использовать, потому что тогда волосы будут выглядеть неестественно медным.
- Можно попробовать перманентную краску для волос. Выбирайте оттенок на 2 тона светлее, чем ваш натуральный цвет.
- Серебристый тонер для усиления эффекта. Начинайте красить волосы сзади, затем двигайтесь в стороны и заканчивайте на верхней части головы, чтобы получить равномерный результат. Тонер наносите после процедуры, чтобы избавиться желтого оттенка и получить яркий блонд.
- Черные волосы возможно осветлить. Однако делать это нужно поэтапно, не за один день, чтобы не навредить своей шевелюре. Каждый раз красьтесь на 2 тона светлее, чем у вас на данный момент, пока не достигнете желаемого результата.
- Сначала воспользуйтесь специальным осветителем. Затем достичь того цвета, которого вы хотели, поможет тонер нужного оттенка.
Можно стать блондинкой в домашних условиях / Фото Pexels
Что вам понадобится для безопасного осветления волос
Вы можете приобрести сразу весь набор необходимых средств для осветления волос в косметическом магазине. Дополнительно нужно иметь кисть для окрашивания волос, шпильки для фиксации локонов, полотенце, чтобы избежать загрязнения кожи и одежды, расческу с большими зубцами и расческу для разделения волос. Также вам понадобится кокосовое масло, которое следует нанести вокруг линии роста волос, чтобы защитить кожу от попадания лишних продуктов на нее.
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Как безопасно осветлить волосы в домашних условиях
- Намажьте кокосовым маслом кожу вокруг линии роста волос, но к корням волос не прикасайтесь.
- Разделите волосы на 4 секции: 2 задних и 2 на макушке головы. Начинайте красить с задней части. Каждая прядь не должна быть шире, чем 3 сантиметра.
- Наносите осветитель на каждую прядь, начиная с корней, но старайтесь не касаться кожи головы. Повторите манипуляцию со всеми секциями волос.
- Оставьте продукт на волосах на 20-45 минут. Чтобы узнать точнее о его действии, прочитайте инструкцию на упаковке.
- Вымойте волосы с помощью шампуня и теплой воды. Также не забудьте нанести кондиционер.
Как получить светлые волосы дома / Фото Unsplash
Советы, как не навредить волосам, осветляя их
- До и после процедуры используйте для ухода за волосами кондиционер и специальные увлажняющие и питательные маски.
- Выбирайте осветитель низкой концентрации. Не более 20% процентов. И будьте осторожны, чтобы не передержать на волосах.
- Поддерживайте белокурый оттенок. Время от времени вам придется использовать полуперманентную краску для волос, чтобы оставаться блондинкой.