Яркий макияж на каждый день и использование нескольких слоев тональной основы для маскировки недостатков на лице теряют свою актуальность. Женщины, стремясь достичь максимального эффекта естественной красоты, ищут косметику, которая могла бы выровнять тон их кожи, но не быть слишком заметной. BB-крем – один из таких средств.

BB-крем не является новинкой на рынке бьюти-индустрии. Однако некоторым детали о его свойствах пока неизвестны. InStyle спросил у визажистки Тары Лорен то, что больше всего интересует женщин о BB-креме.

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Что такое BB-крем?

Его особенность в сочетании свойств нескольких продуктов в одном. BB-крем еще называют "бальзамом красоты". У него легкая текстура, а также средство обладает способностью не только маскировать мелкие недостатки и выравнивать тон кожи, но и выполнять уходовую функцию за лицом. Обычно в составе такого крема содержатся увлажняющие компоненты и те, которые защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей и факторов окружающей среды.

Можно ли использовать BB-крем вместо тональной основы?

Лорен объясняет, что все зависит от ваших потребностей. Если на коже нет значительных дефектов, которые может скрыть только специальное средство, то BB-крем является отличной альтернативой тонального покрытия, если вы не хотите "перегружать" лицо.

Они смягчают несовершенства. Некоторых BB-кремов может быть достаточно, чтобы освежить лицо и создать естественное сияние,

– говорит Тара Лорен.

BB-кремы больше подходят и являются идеальными для тех, кто хочет натурального и сияющего эффекта, как от макияжа, но с минимальным использованием декоративной косметики.

Как использовать BB-крем?

BB-крем легко наносить на лицо с помощью подушечек пальцев рук или специальной кисти. Не забывайте хорошо вымыть руки перед созданием макияжа. Также важно, чтобы ваши кисти, которыми вы будете пользоваться, оставались чистыми. Крем следует распределять по коже равномерно круговыми движениями, периодически постукивая.