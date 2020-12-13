Кожа губ очень нежная, поэтому она самая первая реагирует на воздействие агрессивных внешних факторов. Как обеспечить защиту губам и выбрать правильный уход – читайте в материале.

Перепад температуры, сильный ветер, сухой воздух и другие погодные изменения влияют на кожу губ. Они становятся сухими, начинают шелушиться или трескаться, пишет cosmo.

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На то, как выглядит кожа ваших губ влияет и неправильное питание, недостаток витаминов, вредные привычки и обезвоживание. Кроме того, нерегулярный уход или его отсутствие тоже делают свое дело.

Как выбрать правильный бальзам или помаду

К выбору средства для губ нужно относиться очень ответственно, ведь часть бальзамов или гигиенических помад попадает на слизистую и "съедается".

Что должно быть обязательно в составе

В состав гигиенических помад или бальзамов должны входить увлажняющие компоненты , такие как пчелиный воск. Благодаря высокому концентрату витамина А, воск ускоряет заживление трещин и обладает антибактериальными свойствами.

, такие как пчелиный воск. Благодаря высокому концентрату витамина А, воск ускоряет заживление трещин и обладает антибактериальными свойствами. Также в составе должны быть витамины : А, Е, С, В12. Они питают и смягчают кожу губ и способствуют восстановлению эпидермиса.

: А, Е, С, В12. Они питают и смягчают кожу губ и способствуют восстановлению эпидермиса. Масла : оливковое, кокосовое, кунжутное и из зародышей пшеницы. Все они активно увлажняют и обеспечивают защиту от появления трещин и ранок.

: оливковое, кокосовое, кунжутное и из зародышей пшеницы. Все они активно увлажняют и обеспечивают защиту от появления трещин и ранок. Важно: бальзам или крем для губ должен обязательно иметь SPF-фильтр, у которого будет не менее 20 единиц, независимо от времени года.

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Кожа губ очень нежная и быстро подвергается негативному воздействию / Фото pexels

Если в составе содержится вазелин, парафин и минеральные масла, то такое средство стоит обходить. Эти компоненты пересушивают губы и могут еще больше ухудшить их состояние. В составе должны быть только растительные и минеральные компоненты, но все же некоторые производители допускают использование животного жира, который не оказывает положительного эффекта.

Дополнительные компоненты, которые могут быть в составе бальзама

Алоэ и мелисса – приятно освежают.

– приятно освежают. Роза дает дополнительное увлажнение.

дает дополнительное увлажнение. Корица, ментол, мята – способствуют лучшей микроциркуляции крови и могут немного увеличить объем губ.

– способствуют лучшей микроциркуляции крови и могут немного увеличить объем губ. Календула, мед и лаванда – обладают противовоспалительным эффектом.

– обладают противовоспалительным эффектом. Цитрусовые в составе помады питают кожу губ.

Однако такие бальзамы лучше использовать с перерывами и осторожно, чтобы избежать аллергических реакций. При любых проявлениях аллергии – прекратите использование средства и обратитесь к врачу.

Как правильно пользоваться увлажняющей помадой

Бальзамы и гигиенические помады бывают разных видов:

стики:

бальзамы в тюбиках с кистью;

муссы в тюбиках или роликах.

Выбирать нужно тот, который кажется вам наиболее удобным в использовании. Если вы выбрали бальзам в специальной палетке, обязательно используйте кисточку.



При выборе бальзамов или помад обращайте внимание на состав / Фото pexels

Когда нужно наносить

Бальзам для губ необходимо наносить примерно за 10 – 20 минут до выхода на улицу. Кроме того, каждые 2 часа использовать средство повторно, чтобы оно максимально защитило кожу губ.

Срок годности очень важен. Если вы уже открыли тюбик, то срок эффективности заканчивается через 3 – 4 месяца.