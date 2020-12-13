Бальзам для губ: как выбирать и чего не должно быть в составе
Кожа губ очень нежная, поэтому она самая первая реагирует на воздействие агрессивных внешних факторов. Как обеспечить защиту губам и выбрать правильный уход – читайте в материале.
Перепад температуры, сильный ветер, сухой воздух и другие погодные изменения влияют на кожу губ. Они становятся сухими, начинают шелушиться или трескаться, пишет cosmo.
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На то, как выглядит кожа ваших губ влияет и неправильное питание, недостаток витаминов, вредные привычки и обезвоживание. Кроме того, нерегулярный уход или его отсутствие тоже делают свое дело.
Как выбрать правильный бальзам или помаду
К выбору средства для губ нужно относиться очень ответственно, ведь часть бальзамов или гигиенических помад попадает на слизистую и "съедается".
Что должно быть обязательно в составе
- В состав гигиенических помад или бальзамов должны входить увлажняющие компоненты, такие как пчелиный воск. Благодаря высокому концентрату витамина А, воск ускоряет заживление трещин и обладает антибактериальными свойствами.
- Также в составе должны быть витамины: А, Е, С, В12. Они питают и смягчают кожу губ и способствуют восстановлению эпидермиса.
- Масла: оливковое, кокосовое, кунжутное и из зародышей пшеницы. Все они активно увлажняют и обеспечивают защиту от появления трещин и ранок.
- Важно: бальзам или крем для губ должен обязательно иметь SPF-фильтр, у которого будет не менее 20 единиц, независимо от времени года.
Кожа губ очень нежная и быстро подвергается негативному воздействию / Фото pexels
Дополнительные компоненты, которые могут быть в составе бальзама
- Алоэ и мелисса – приятно освежают.
- Роза дает дополнительное увлажнение.
- Корица, ментол, мята – способствуют лучшей микроциркуляции крови и могут немного увеличить объем губ.
- Календула, мед и лаванда – обладают противовоспалительным эффектом.
- Цитрусовые в составе помады питают кожу губ.
Однако такие бальзамы лучше использовать с перерывами и осторожно, чтобы избежать аллергических реакций. При любых проявлениях аллергии – прекратите использование средства и обратитесь к врачу.
Как правильно пользоваться увлажняющей помадой
Бальзамы и гигиенические помады бывают разных видов:
- стики:
- бальзамы в тюбиках с кистью;
- муссы в тюбиках или роликах.
Выбирать нужно тот, который кажется вам наиболее удобным в использовании. Если вы выбрали бальзам в специальной палетке, обязательно используйте кисточку.
При выборе бальзамов или помад обращайте внимание на состав / Фото pexels
Когда нужно наносить
Бальзам для губ необходимо наносить примерно за 10 – 20 минут до выхода на улицу. Кроме того, каждые 2 часа использовать средство повторно, чтобы оно максимально защитило кожу губ.
Срок годности очень важен. Если вы уже открыли тюбик, то срок эффективности заканчивается через 3 – 4 месяца.
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