Еще с раннего возраста девушки начинают проявлять интерес к миру моды и хотят заботиться о своей внешности. Уход за ногтями является одной из важных составляющих образа юной леди. Если правила не запрещают, то нежный маникюр в пастельных тонах будет идеальным вариантом для школы.

Чтобы вы могли избежать неудачных экспериментов с маникюром в школу, 24 канал собрал стильные идеи дизайна ногтей, которые можно также воспроизвести самостоятельно или обратиться к нейл-мастеру.

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Маникюр в школу

Важно, чтобы вы правильно ухаживали за руками и ногтями. Только тогда ваш маникюр будет выглядеть эстетично и стильно. Во время создания маникюра школьницам стоит обратить внимание на то, чтобы он не нарушал правила школьного этикета. То есть в школу для нейл-арта лучше выбирать нюдовые и пастельные оттенки лака. В частности, не следует злоупотреблять длиной ногтей. Оставьте длинные ногти и оригинальную форму ногтевой пластины для летних каникул. А во время учебы делайте маникюр на коротких квадратных или овальных ногтях.

В 2020 в тренде нежно-розовые, лиловые и пурпурные оттенки, а также нюдовый маникюр – это классика, которая остается в моде. Если в вашей школе запрещено красить ногти, то можно использовать масло для кутикулы и крем для ногтей в уходе за ними, а для покрытия используйте прозрачный лак. Таким образом вы будете иметь трендовый естественный маникюр.

Какой девушкам сделать маникюр в школу / Фото Instagram

