Можно ли использовать аспирин в борьбе с акне: что говорят эксперты
Аспирин известен благодаря своим противовоспалительным свойствам. И в интернете есть много разных рецептов масок с аспирином, но эксперты не советуют использовать его для лечения угрей.
Ацетилсалициловая кислота и салициловая кислота, которую, кстати, и используют для лечения угрей, – это разные молекулы, сообщает Healthline.
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Для чего используют аспирин?
Аспирин – это пероральный препарат, который используют для снижения боли, а также против лихорадки или воспаления. Он никак не может очистить поры кожи, не выводит кожное сало и не имеет никакого доказанного влияния на предотвращение будущих высыпаний.
В чем разница между салициловой и ацетилсалициловой кислотами
Одним из основных преимуществ салициловой кислоты для лечения акне является то, что она растворяется в жире. Это позволяет ей проникать сквозь кожу, проникать в жировые железы, "разблокировать" поры и уменьшить выработку кожного сала.
Как используют салициловую кислоту
- для лечения бородавок;
- перхоти;
- угрей;
- других кожных заболеваний.
А вот ацетилсалициловая кислота (аспирин), особенно при самостоятельном применении в домашних условиях, может еще больше травмировать кожу. Важно осознавать, что аспирин – это кислота. Поэтому ее применение в нерегулируемой концентрации может привести к химическим ожогам, сухости и раздражению.
Аспирин больше травмирует кожу, чем лечит / Фото pexels
Ацетилсалициловую кислоту используют для лечения:
- боли;
- лихорадки;
- воспалений.
Поэтому маска из аспирина может привести к тому, что препарат попадет в кровообращение. Это может вызвать системные побочные эффекты у аллергиков.
Можно ли использовать аспирин в борьбе с угрями?
Измельченный аспирин на лице приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому эксперты не рекомендуют делать любые маски с использованием аспирина.