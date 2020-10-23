Аспирин известен благодаря своим противовоспалительным свойствам. И в интернете есть много разных рецептов масок с аспирином, но эксперты не советуют использовать его для лечения угрей.

Ацетилсалициловая кислота и салициловая кислота, которую, кстати, и используют для лечения угрей, – это разные молекулы, сообщает Healthline.

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Для чего используют аспирин?

Аспирин – это пероральный препарат, который используют для снижения боли, а также против лихорадки или воспаления. Он никак не может очистить поры кожи, не выводит кожное сало и не имеет никакого доказанного влияния на предотвращение будущих высыпаний.

В чем разница между салициловой и ацетилсалициловой кислотами

Одним из основных преимуществ салициловой кислоты для лечения акне является то, что она растворяется в жире. Это позволяет ей проникать сквозь кожу, проникать в жировые железы, "разблокировать" поры и уменьшить выработку кожного сала.

Как используют салициловую кислоту

для лечения бородавок;

перхоти;

угрей;

других кожных заболеваний.

Используйте этот препарат только после консультации с вашим дерматологом.

А вот ацетилсалициловая кислота (аспирин), особенно при самостоятельном применении в домашних условиях, может еще больше травмировать кожу. Важно осознавать, что аспирин – это кислота. Поэтому ее применение в нерегулируемой концентрации может привести к химическим ожогам, сухости и раздражению.

Аспирин больше травмирует кожу, чем лечит / Фото pexels

Ацетилсалициловую кислоту используют для лечения:

боли;

лихорадки;

воспалений.

Поэтому маска из аспирина может привести к тому, что препарат попадет в кровообращение. Это может вызвать системные побочные эффекты у аллергиков.

Можно ли использовать аспирин в борьбе с угрями?

Измельченный аспирин на лице приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому эксперты не рекомендуют делать любые маски с использованием аспирина.