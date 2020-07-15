Асимметричный боб и густые кудри: прически звезд, которые повлияли на моду во всем мире
Знаменитые женщины всех времен всегда были образцами для других. Поклонницы последних тенденций кардинально меняли свой имидж, чтобы быть более похожими на своих кумиров. В частности, прически таких звезд, как Мэрилин Монро, Дженнифер Энистон, Джулия Робертс и других, навсегда оставили свой след в фэшн-индустрии в разный период.
Известная итальянская актриса Софи Лорен когда-то сказала, что прическа влияет на то, как пройдет день, а в итоге и целая жизнь. Стрижки и укладки отдельных знаменитых женщин повлияли на развитие мировой моды. Ведь когда меняет прическу Рианна, то тысячи женщин хотят себе тоже такую. Cosmopolitan рассказал, прически каких знаменитостей стали символами разных эпох.
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Какие прически звезд были самыми популярными
Асимметричный боб и волны Грейс Келли (1950-е)
Каре и голливудские волны Мэрилин Монро (1950-е)
Короткая стрижка с пробором сбоку супермодели Твигги (1960-е)
"Рваная" стрижка Дженнифер Энистон (1990-е)
Небрежные кудри Джулии Робертс (1990-е)
Боб-каре Виктории Бекхэм (2000-е)
Мальчишеская укладка Дженнифер Лоренс (2010-е)
Прически Рианны (до сих пор)