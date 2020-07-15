Асимметричный боб и густые кудри: прически звезд, которые повлияли на моду во всем мире

Знаменитые женщины всех времен всегда были образцами для других. Поклонницы последних тенденций кардинально меняли свой имидж, чтобы быть более похожими на своих кумиров. В частности, прически таких звезд, как Мэрилин Монро, Дженнифер Энистон, Джулия Робертс и других, навсегда оставили свой след в фэшн-индустрии в разный период.