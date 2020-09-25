62-летняя американская певица и автор песен Мадонна 14 июня 2019 года выпустила свой четырнадцатый студийный альбом Madame X. Звезда настолько вдохновилась собственным творчеством, что создала аромат по мотивам своего альбома.

Мадонна опубликовала на своей странице в инстаграм видео, на котором вместе с подругой Диабло Коди продемонстрировали духи. На создание собственного аромата Мадонну вдохновила героиня ее альбома Madame X, пишет Wonderzine.

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Популярная певица поделилась со своими почти 16 миллионами поклонников в инстаграм важным для нее событием: выпуском нового собственного аромата. Ролик длится более 3 минут, пока Диабло Коди распаковывает духи, Мадонна рассказывает об их особенностях.

Я думаю, аромат очень сильный, когда ты впервые наносишь его. Но через 30 минут он сочетается с запахом кожи и становится более легким,

– говорит звезда о собственном аромате.

Поклонники творчества Мадонны отметили в комментариях к видео, что эта новость сделала их день. А также они в восторге не только от духов, но и от дизайна их упаковки. "Я думал, что за коробка с DVD-дисками. Этот флакон просто прекрасен, и выглядит как будто пахнет очень хорошо. Madame X духи?! О да, королева", – делится впечатлениями один из комментаторов публикации.

Дата релиза пока остается неизвестной. Однако, по словам самой Мадонны, это должно произойти совсем скоро.

Что известно о бьюти-деятельности Мадонны?

Во время гастролей Мадонну сопровождает даже ее личный косметолог. Поэтому впоследствии, а именно в 2015 году, певица запустила собственный бренд косметики MDNA Skin. Она неоднократно отмечала, что работала над разработкой продукции марки более 7 лет. Все продукты бренда сосредоточены на борьбе с возрастными признаками на коже. Косметику изготавливают в Японии, а цена на нее варьируется от 50 до 600 долларов.