Американская певица Сиара и известный футболист Рассел Уилсон уже много лет сохраняют огонь в своих отношениях. Звездная пара решила проявить свои чувства друг к другу, создав линейку чувственных ароматов.

Сиара и Рассел отмечают, что они являются особыми ценителями ароматов. Поэтому и к созданию собственных духов подошли ответственно, сообщает Allure.

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Ароматы Сиары и Рассела Уилсона

Коллекция духов звездной четы состоит из двух ароматов: один от Сиары, над созданием другого работал Рассел. Собственные ароматы знаменитости представили 17 ноября. Линейка называется R&C Fragrance Duo – это сочетание ароматических композиций, с которыми они ассоциируют свои многолетние отношения.

Сиара в своих духах предложила новый взгляд на цветочный аромат. Она объединила в одном флаконе запах розового перца, красных ягод, жасмина, мускуса, сандала и тому подобное. Певица рассказала, что она хотела бы, чтобы люди одновременно были бодрыми и чувственными, когда нанесут ее аромат.

Аромат Рассела – это микс бергамота, черного чая, лаванды и пачули. Его духи имеют более яркий, чистый и интенсивный запах, чем у жены. Такой аромат должен сразу пробуждать людей и мотивировать.

Духи Сиары и Рассела, как и супруги, имеют магнитическое влечение друг к другу. 2 цилиндрических флакона R & C Fragrance Duo буквально переплетены между собой. "Они сексуальны по одиночке, но также прекрасны в связи", – о себе и о духах говорят создатели ароматов.