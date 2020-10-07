Поскольку люди поняли опасность пластика для нашей планеты Земля, они пытаются минимизировать ущерб отходов, которые не способны ко вторичной переработке, окружающей среде. Недавно в Англии вступил в силу закон о запрете продажи и использования ватных палочек на пластиковом стебле.

Вместо пластиковых палочек с ватой на обоих концах в Англии правительство предлагает более экологичную альтернативу, пишет Stylist.

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Чем заменить пластиковые ватные палочки

Англичане отмечают, что как нация они становятся все умнее, когда дело доходит до экологического сознания и устойчивого развития. Они добавляют, что не стоит ждать момента объявления нового закона о запрете использования того или иного продукта, вредного для планеты. В то же время англичане поощряют каждого человека заранее думать о переработке продукции, которую они покупают, чтобы они положительно влияли на экологию.



Какими палочками нельзя пользоваться / Фото Pixabay

Участие в экологических кампаниях должны принимать не только потребители, но и косметические бренды. Например, недавно компания Boots объявила о своей новой схеме утилизации в магазине, год назад Holland & Barrett выдали запрет на влажные салфетки в 800 своих магазинах в Великобритании, а состав уходовых продуктов становится все более экологичным.

1 октября в Англии вступил в силу закон о запрете использования и распространения хлопчатобумажных палочек с пластиковыми стеблями. В частности, запрет включает поставку соломинок из пластика, но они будут доступны людям с медицинскими потребностями.



Экологические бамбуковые палочки / Фото Pexels

Исследователи подсчитали и определили, что ежегодно люди используют более 1, 8 миллиарда пластиковых палочек с ваткой на концах, а 10% из них смывают в туалете. Это означает, что они могут попасть в водные пути и в океаны, что приведет к загрязнению и ущербу дикой природе.

Поэтому правительство Англии нашло альтернативу пластиковым палочкам. Они предлагают пользоваться бамбуковыми палочками, которые не оказывают негативного влияния на природу, потому что являются сырьем, которое подлежит вторичной переработке и биологически разлагается. Также обращайте внимание на ценности брендов, которые продают такие палочки. В некоторых из них есть следующие инициативы: посадка дерева за каждую проданную упаковку.