34-летняя украинская певица Alyosha после рождения третьего ребенка решила кардинально сменить имидж. Женщина трансформировала свой карамельно-белокурый оттенок волос на яркий трендовый цвет. Таким образом Alyosha добавила теплых красок в свои осенние будни.

Певица Alyosha опубликовала на своей инстаграм-странице снимки с новым цветом волос. Поклонники звезды отреагировали неоднозначно на такое перевоплощение и даже сравнили ее образ с имиджем другой известной украинской певицы.

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Артистка поделилась со своими поклонниками фотографиями, на которых можно хорошо разглядеть ее смену имиджа: горячий рыжий оттенок волос.

Сегодняшний дождь словно смывает лето. Но солнце надо носить с собой,

– добавила описание к фотографии Alyosha.

Супруга солиста известной группы "Антитела" Тараса Тополи на двух снимках с выровненными волосами и модным осенним оттенком, а на другом Alyosha сделала легкие локоны, где передние укороченные пряди удачно обрамляют лицо женщины.

Подписчики знаменитости сравнили ее новый цвет волос с образом известной украинской певицы Светланы Тарабаровой, которая также недавно родила дочь. Часть поклонников выразили восхищение изменениями Алеши в комментариях к фото: "Какая Вы очаровательная! Аж теплее стало". А другие написали, что звезде стоит вернуться к белокурому оттенку: "С блондом моложе, ярче! Такой цвет надо носить, если хочешь затеряться в толпе".

Несмотря на советы и комментарии подписчиков, счастливое лицо певицы говорит о том, что она обновленной прической довольна.