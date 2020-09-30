Лак для ногтей Plant Power, который представил бренд нейл-продукции Nails Inc, не содержит вредных ингредиентов, поэтому абсолютно экологичный. Тренд на производство косметики с натуральным составом и той, которая не тестируется на животных, коснулся и продукции для создания маникюра.

Nails Inc выпустил лак для ногтей Plant Power для создания маникюра в домашних условиях. Представители бренда доказали, что даже такая косметическая продукция может быть экологичной, сообщает InStyle.

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Одним из препятствий создания маникюра самостоятельно в домашних условиях является едкий химический запах лака, который не исчезает в течение нескольких часов. Некоторые ингредиенты из состава определенных лаков могут вредить вашей ногтевой пластине или окружающей среде. Зато вышеупомянутый бренд создал лак, 73% которого составляет растительная основа. Ведь парабены и сульфаты могут потенциально раздражать кожу при контакте с ней.

Производители лака для ногтей Plant Power также уверяют, что он является устойчивым, несмотря на свою уникальную формулу. А его цветовая палитра состоит из различных оттенков. Покупатели, которые уже успели приобрести и попробовать лак, отмечают, что у него легкая текстура и он равномерно ложится на ноготь. Однако продукт дороже, чем обычный лак, его цена – 10 долларов.

В частности, кроме состава лака для ногтей, Nails Inc позаботились и об его упаковке. Лак имеет крышку, которая пригодна ко вторичной переработке. Возможно, это станет еще одним действенным шагом привлечения внимания к проблеме загрязнения экологии.