Акцент на увлажнении: Хейли Бибер рассказала секреты своего вечернего ухода за кожей
Американская модель и инфлюенсер Хейли Бибер является образцовой красавицей. Многие женщины хотят достичь такого состояния кожи, как у нее. Поэтому звезда поделилась со своими поклонниками собственными секретами, которые помогают ей иметь идеальную кожу.
Хейли Бибер, у которой почти 20 миллионов подписчиков на ее инстаграм-странице, рассказала в соцсети все тайны своего вечернего ухода за кожей. Vogue пишет, что основой этой процедуры является увлажнение.
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Вечерняя бьюти-рутина Хейли Бибер
- Прежде всего звезда тщательно проводит демакияж.
- С помощью очищающего средства звезда снова протирает лицо, чтобы убрать загрязнения, косметику в труднодоступных местах, солнцезащитный крем.
- Обязательным этапом вечернего ухода в Хейли Бибер является нанесение лекарственного средства на основе ниацинамидов. Эти компоненты нужны коже для борьбы с чрезмерной чувствительностью. Если их недостаточное количество в организме, то вас начнет беспокоить сухость кожи и зуд.
- Затем модель наносит на лицо сыворотку с гиалуроновой кислотой. Таким образом она заботится о гладкости кожи. А увлажняющие свойства продукта способствуют активизации восстановительных процессов эпидермиса изнутри.
- Увлажнение. Именно его Хейли называет главной частью вечерней бьюти-рутины.
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