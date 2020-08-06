Американская модель Белла Хадид использовала самоизоляцию с пользой. Звезда решила усовершенствовать свои навыки визажа и создала артистический макияж, фотографией которого поделилась недавно.

Белла Хадид на своей странице в инстаграме опубликовала серию фото, на которых она позирует в постели и в домашнем образе, но с эпатажным макияжем глаз. Модель назвала самодельный мейк-ап "500 дней карантина".

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Звезда сделала макияж еще 19 мая, а снимками поделилась недавно. Она рассказала: "Я сделала свое лицо полотном в один из многих дней, когда чувствовала себя абсолютно бесполезной". Для создания оригинального карантинного мейкапа Белла использовала декоративную косметику бренда Dior, послом которого она является.

Белла Хадид нарисовала стрелки на веках длиной аж до виска. Для этого модель использовала специальную подводку-лайнер. А на нижних стрелках среди черных линий девушка сделала красный акцент.

Чтобы до конца сформировать узор на глазах, Белла Хадид провела заостренные стрелки во внутренних уголках глаз. Подводка, которой она пользовалась, удобна в использовании благодаря конусной кисточке. Модель завершила макияж кремовым продуктом для румянца на щеках и помадой такого же цвета на губах. Карантинный образ девушки дополнили небрежная прическа и домашний свитер, необычно завязанный вокруг груди.

Поклонники звезды в комментариях к публикации выразили свое восхищение и написали Белле много комплиментов. Фотографии собрали свыше 1 миллиона лайков и почти 5 тысяч комментариев.