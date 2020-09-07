От домашних до профессиональных процедур: 5 правил осеннего ухода за кожей
Дерматологи считают осень лучшим периодом для восстановления и питания кожи. Ведь во время перехода между сезонами кожа претерпевает наибольших изменений. Поэтому для нее необходимы как правильный домашний уход, так и косметологические процедуры у специалиста.
Холодный ветер и сухой воздух негативно влияют на кожу. Поэтому осенью стоит внести несколько коррективов в свою привычную бьюти-рутину. Harper's Bazaar поделился 5 правилами, которых нужно придерживаться в уходе за кожей.
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Осенний уход за кожей
- Смените средство для очищения кожи. Осенью следует отказаться от тоников на основе спирта и легких лосьонов против жирного блеска. Выбирайте мягкие очищающие средства кремовой текстуры. Важно, чтобы они не имели свойства сушить кожу. Используйте для умывания лица легкую специальную пенку или гидрофильное масло и молочко для демакияжа. Также эксперты рекомендуют еженедельно делать энзимный пилинг (разновидность мягкого пилинга, который подходит всем типам кожи).
- После консультации с косметологом добавьте кислоты в свою skin care routine. Осенний период стоит использовать для осветления пигментных пятен на коже, которые могли появиться после лета во время процесса загара. В частности, для омоложения лица также будут полезны кислотные пилинги и кремы. Однако в этом вопросе необходимо довериться специалисту, который поможет подобрать правильные и полезные кислоты.
- Регулярное увлажнение кожи. Замените свой летний увлажняющий крем продуктом с более маслянистой текстурой, чтобы достичь лучшего эффекта. Дважды в неделю делайте маски для глубокого увлажнения лица. Они могут быть как домашними, так и профессиональными у косметолога. Если вы решили приобрести маску в косметической лавке, то важно, чтобы в ее составе была гиалуроновая кислота. Этот компонент сможет хорошо увлажнить кожу и лишить вас неприятного ощущения сухости и стянутости на лице.
- Пользуйтесь питательными кремами. Увлажняющие и питательные кремы нужно применять в тандеме. Тем не менее, если у вас есть конкретные проблемы с кожей, то к этому уходу стоит добавить специальные сыворотки. Для этого обратитесь за консультацией к косметологу.
- Предоставляйте капиллярам соответствующую защиту. В холодную погоду появляется проблема расширенных капилляров. Если на вашем лице появляется красная сетчатка, то старайтесь защитить кожу заранее с помощью защитного или cold-крема. Также вам следует выбирать досмотровые продукты с пометкой "от купероза", чтобы не иметь нездорового розового цвета на щеках.
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