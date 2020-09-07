Дерматологи считают осень лучшим периодом для восстановления и питания кожи. Ведь во время перехода между сезонами кожа претерпевает наибольших изменений. Поэтому для нее необходимы как правильный домашний уход, так и косметологические процедуры у специалиста.

Холодный ветер и сухой воздух негативно влияют на кожу. Поэтому осенью стоит внести несколько коррективов в свою привычную бьюти-рутину. Harper's Bazaar поделился 5 правилами, которых нужно придерживаться в уходе за кожей. Читайте также: Желанное сияние: какие изменения в уходе за кожей нужно сделать для такого эффекта Осенний уход за кожей Смените средство для очищения кожи . Осенью следует отказаться от тоников на основе спирта и легких лосьонов против жирного блеска. Выбирайте мягкие очищающие средства кремовой текстуры. Важно, чтобы они не имели свойства сушить кожу. Используйте для умывания лица легкую специальную пенку или гидрофильное масло и молочко для демакияжа. Также эксперты рекомендуют еженедельно делать энзимный пилинг (разновидность мягкого пилинга, который подходит всем типам кожи).

. Осенью следует отказаться от тоников на основе спирта и легких лосьонов против жирного блеска. Выбирайте мягкие очищающие средства кремовой текстуры. Важно, чтобы они не имели свойства сушить кожу. Используйте для умывания лица легкую специальную пенку или гидрофильное масло и молочко для демакияжа. Также эксперты рекомендуют еженедельно делать энзимный пилинг (разновидность мягкого пилинга, который подходит всем типам кожи). После консультации с косметологом добавьте кислоты в свою skin care routine. Осенний период стоит использовать для осветления пигментных пятен на коже, которые могли появиться после лета во время процесса загара. В частности, для омоложения лица также будут полезны кислотные пилинги и кремы. Однако в этом вопросе необходимо довериться специалисту, который поможет подобрать правильные и полезные кислоты. View this post on Instagram A post shared by @johannelandbo on Feb 17, 2020 at 5:59am PST Регулярное увлажнение кожи. Замените свой летний увлажняющий крем продуктом с более маслянистой текстурой, чтобы достичь лучшего эффекта. Дважды в неделю делайте маски для глубокого увлажнения лица. Они могут быть как домашними, так и профессиональными у косметолога. Если вы решили приобрести маску в косметической лавке, то важно, чтобы в ее составе была гиалуроновая кислота. Этот компонент сможет хорошо увлажнить кожу и лишить вас неприятного ощущения сухости и стянутости на лице.

Замените свой летний увлажняющий крем продуктом с более маслянистой текстурой, чтобы достичь лучшего эффекта. Дважды в неделю делайте маски для глубокого увлажнения лица. Они могут быть как домашними, так и профессиональными у косметолога. Если вы решили приобрести маску в косметической лавке, то важно, чтобы в ее составе была гиалуроновая кислота. Этот компонент сможет хорошо увлажнить кожу и лишить вас неприятного ощущения сухости и стянутости на лице. Пользуйтесь питательными кремами. Увлажняющие и питательные кремы нужно применять в тандеме. Тем не менее, если у вас есть конкретные проблемы с кожей, то к этому уходу стоит добавить специальные сыворотки. Для этого обратитесь за консультацией к косметологу. View this post on Instagram A post shared by @johannelandbo on Jun 10, 2020 at 4:47am PDT Предоставляйте капиллярам соответствующую защиту. В холодную погоду появляется проблема расширенных капилляров. Если на вашем лице появляется красная сетчатка, то старайтесь защитить кожу заранее с помощью защитного или cold-крема. Также вам следует выбирать досмотровые продукты с пометкой "от купероза", чтобы не иметь нездорового розового цвета на щеках.