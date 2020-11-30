3 тренда в зимнем маникюре: стильные дизайны, которые нужно повторить в следующем сезоне
В 2021 в моду вернется минимализм в маникюре. Важно, чтобы нейл-дизайн прежде всего нравился именно вам. Однако, чтобы стильно завершить свой образ, стоит делать маникюр в зеленых оттенках, френч с серебряными акцентами и не только.
Nail-эксперты рекомендуют обратить внимание на лаконичный маникюр зимой 2021. Ведь в следующем сезоне такой стиль достигнет пика своей популярности. "Новое время" назвали 3 главных трендах зимнего нейл-дизайна.
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Тренды в зимнем маникюре 2021
Минимализм и дотсы
Зимой в маникюре следует использовать чистые нейтральные оттенки лака для ногтей. Нейл-мастера считают, что минималистичный стиль можно дополнять осторожными акцентами: тонкими линиями или дотсами. Они смогут придать дизайну модерности и подчеркнут вашу индивидуальность.
Френч с серебром
Классический французский маникюр с белой полоской на конце ногтя видоизменился. В моде сдержанные тонкие линии серебристого цвета. Такой холодный оттенок во френче придает образу особую элегантность.
Зеленые оттенки
Трендовыми зимой будут разные оттенки лесной зелени – модная альтернатива классическому черному и разновидностям синего. Попробуйте комбинировать светлые и темные вариации цвета, а также создавайте нейл-дизайн "под мрамор".
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