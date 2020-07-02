Бьюти-тренды этого лета приспособлены для самостоятельного воспроизведения. Визажисты добавили несколько авангардных ноток к простому летнему макияжу, чем создали новую классику. Для получения безупречного мейкапа в домашних условиях, узнайте о модных рекомендациях.

Летом нужно использовать как можно меньше декоративной косметики. Но макияж можно сделать оригинальным и ярким даже с несколькими косметическими продуктами. Harper's Bazaar предлагает 3 актуальных совета, которые обеспечат вам удачный летний мейкап.

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Жидкое серебро

Этот трюк пользуется особой популярностью в мире красоты и моды. Модели продемонстрировали такой макияж уже на сотнях подиумов. Если вы хотите воспроизвести на себе модный образ, то вам будет легко сделать это в домашних условиях. Для этого понадобится карандаш для глаз серебристого цвета, жидкие тени или пигмент. И здесь дайте место фантазии. Можно нарисовать грубую серебристую стрелку, полностью закрасить веко или добавить сияния на внутренние уголки глаз.

Все оттенки нюда

Создание макияжа – это тот случай, когда неожиданно для себя можно сделать что-то новое и оригинальное. Например, обычный нюдовий мейкап легко превратить в стильный и особенный. Чтобы вам это удалось, необходимо поработать над эффектом ретро. Его можно достичь с помощью косметических продуктов кремовой текстуры в карамельных и бежевых оттенках. Также не забывайте о губах. Их контур нужно обвести специальных лайнером соответствующего нюдового тона. В макияже глаз ограничивайтесь использованием только туши для ресниц.

Неожиданные сочетания

Летом можно позволить себе сочетания, которые, казалось бы, явно не подойдут друг другу. Ярким примером служит тандем золота и серебра в одном образе. Более это не антитренд, а правильное бьюти-решение. Чтобы получить эффект fashion statement, сделайте на лице еще нюдовые акценты. Играйте с текстурами, цветами, наносите косметические средства не по их прямому назначению. Похожие эксперименты приветствуются в создании летнего макияжа. Ведь таким образом появляются новые тренды.