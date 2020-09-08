Итан Питерс был известным американским бьюти-блогером. Парень публиковал в соцсетях видео с пошаговыми инструкциями по созданию макияжа, обзорами косметических продуктов и влоги в стиле lifestyle. На пике своей популярности Итан ушел из жизни. СМИ сообщают, что вероятно причиной его смерти стала передозировка наркотиками.

Инфлюенсер в сфере красоты, известный на ютубе как Ethan is Supreme, умер, возможно, от передозировки наркотиками, по словам его отца, пишет Allure. На инстаграм-странице у Итана Питерса есть более 560 тысяч подписчиков, а на ютуб-канале – более 140 тысяч.

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На момент смерти Итану Питерсу было всего 17 лет. По словам родственников парня, он умер в воскресенье 6 сентября 2020 года. Тело умершего блогера нашел его отец. То, что именно наркотики стали причиной смерти подтвердила подруга Питерса, блогер Ава Луиза. Она рассказала, что ее друг боролся с наркозависимостью.

Если кто-то негативно отзывается о моем друге и его поступках за последний год, он боролся с зависимостью. Если кто-то скажет что-то негативное о зависимости, то я приду к вам и отомщу. Говоря положительно об Итане, он был художником и вдохновителем. Такой талантливый,

– написала в Твиттере Ава Луиза.

Последняя фотография, которой 17-летний бьюти-блогер поделился на своей инстаграм-странице, это коллаж из двух фото Итана Питерса, где он в детском и взрослом возрасте.

Просто хочу поблагодарить всех, кто издевался надо мной. Я делаю это раз в год, чтобы посмотреть, как сильно я изменился, и до сих пор единственное, что осталось прежним – темные круги под глазами,

– написал в своей последней публикации в Инстаграме Итан Питерс.

В сети Итан Питерс прославился благодаря своим обучающим видео по макияжу, модным обзорам и линейке одежды Hellboy. Ранее BBC сообщало, что блогера обвиняли в расизме и трансфобии. Однако инфлюенсер Manny MUA написал в своем аккаунте в твиттере сообщение на защиту умершего Итана: "Я знаю, что он сделал много ошибок... Но сказать, что он заслужил умереть, это ужасно и не по-человечески. Я молюсь за его родных и близких, ужасная потеря".

Официального подтверждения, Итан Питерс умер от передозировки наркотиками еще нет.