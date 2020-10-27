Nail-тренды меняются с каждым сезоном. Тем не менее некоторые из них завоевывают особую популярность среди поклонниц маникюра и остаются актуальными надолго. Поэтому, чтобы не волноваться, модный ли дизайн ногтей вы выбрали, узнайте, какой маникюр еще будет в тренде не менее года.