10 актуальных трендов: маникюр, который еще долго не выйдет из моды
Nail-тренды меняются с каждым сезоном. Тем не менее некоторые из них завоевывают особую популярность среди поклонниц маникюра и остаются актуальными надолго. Поэтому, чтобы не волноваться, модный ли дизайн ногтей вы выбрали, узнайте, какой маникюр еще будет в тренде не менее года.
Такие тренды маникюра, как росписи на ногтях, логомания, минимализм и другие, которые назвал журнал Grazia, еще долго будут актуальными. Поэтому смело можете делать похожий нейл-дизайн и не сомневаться, что он уже устаревший.
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10 трендов в маникюре, которые еще долго останутся в моде
Истоки нейл-дизайна – разнообразная роспись на ногтях
Логомания: частичка любимого бренда на ваших ногтях
Идеально сделанный маникюр в стиле минимализма
Альтернатива стразам на ногтях: украшение пальцев в тон маникюру
Сдержанные оттенки в маникюре – тренд на бежевое покрытие
Чтобы быть всегда модной, делайте белый маникюр
Текстура камней-оберегов на ногтях
Трендовая форма мягкого квадрата и длинные ногти
Приглушенные оттенки и темное покрытие до сих пор в моде
Для творческих натур: разноцветные ногти
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