Пропарювання обличчя зазвичай є важливою складовою професійних б’юті-процедур для покращення стану шкіри. Проте у багатьох досі виникають питання, чи варто цей крок включати у свою щоденну б’юті рутину і чи матиме це користь для обличчя.

Розпарювання обличчя – це практика по догляду за шкірою, яка прийшла до нас зі Східної Азії. У професійних процедурах такий етап незамінний, але у домашньому догляді він не настільки популярний, пише Stylist.

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Що таке розпарювання обличчя

Аби провести процес розпарювання обличчя, використовують водяну пару. Її функцією є зволоження та зігрівання шкіри. Професіонали у належних умовах зазвичай користуються спеціальними приладами, які штучно створюють цю пару. Також такі пристрої існують і для застосування в домашніх умовах.

Всупереч поширеній думці, пара не відкриває пори. Ваші пори – це не двері, і вони не відкриваються і не закриваються,

– каже Дженніфер Рок, дерматологиня та засновниця Skingredients.

Однак пар володіє властивістю підвищувати температуру шкіри, тому він зігріває її, пом’якшує різноманітні залишки та шкірне сало в порах. Тобто надлишки олій і шкірного сала зріджуються. Таким чином процес їхнього видалення стає простішим.

Якщо вдома для догляду за шкірою ви користуєтеся ферментними масками, то спеціалісти також рекомендують перед цим розпарювати обличчя. Адже тепло активує дію ферментів.



Як пар впливає на обличчя / Фото Pexels

Серед переваг розпарювання обличчя також те, що воно сприяє м’якості шкіри, тимчасово робить її більш зволоженою та покращує вбирання шкірою доглядового косметичного продукту. Зокрема, тепло допомагає розширити кровоносні судини, тому розпарювання стимулює циркуляцію крові і забезпечує шкірі здоровий сяючий вигляд.

Чи безпечне розпарювання обличчя

"Розпарювання обличчя безпечне, якщо його виконувати правильно. Тобто, коли пара не надто гаряча і не надмірно використовується. Однак розпарювати обличчя не рекомендується тим, хто схильний до почервоніння або висипань, оскільки надлишок тепла лише посилить проблему", – пояснює лікарка Дженніфер Рок.

43 градуси за Цельсієм – це ідеальна температура пару для обробки ним обличчя. Якщо ви користуватиметесь спеціальним пристроєм для проведення процедури, то він матиме регулятор температури. Дженніфер Рок рекомендує розпарювати шкіру після очищення та перед нанесенням на неї сироватки чи зволожувальних засобів.



Як розпарювати шкіру обличчя / Фото Pexels

Важливо! Якщо ви проводитимете розпарювання обличчя в домашніх умовах і без належного пристрою для цього, варто бути дуже обережними. Адже пар може спричинити опіки.