Влітку волосся страждає від впливу сонячних променів, соленої морської води та повітря із частинками піску. Перш ніж відправитися на пляж, варто дотриматися кількох дієвих порад та провести комплекс відповідних процедур для догляду, якщо хочете зберегти хороший стан свого волосся.

Сонце виділяє шкідливі промені, які пересушують волосся. Особливо вологі пасма, коли ви пішли засмагати одразу після купання в морі. Також на вашу шевелюру негативно впливає хлорована вода із басейну. Тому Elle зібрав рекомендації для правильного догляду за волоссям влітку.

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Як доглядати за волоссям влітку

Не забувайте одягати головний убір. Це очевидна, але важлива порада. Таким чином ви зможете захистити волосся від пошкодження, які йому завдаватимуть прямі сонячні промені. Виберіть капелюх, хустинку чи кепку, яка вам личитиме найбільше, і прикривайте ними голову.



Захищайте волосся головним убором влітку / Фото Pixabay

Робіть маску для волосся. Живильна маска необхідна вашому волоссю влітку. Достатньо відтворювати цю процедуру 1 раз на тиждень в домашніх умовах, щоб зволожити та збагатити поживними компонентами сухе волосся. Візажист Вікторії Бекхем Джейсон Коллер солідарний із цим твердженням. Він каже: "Для здоров’я волосся після відпустки важливе живлення та відновлення. Використовуйте спеціальний шампунь та живильну маску протягом декількох тижнів після поїздки". Варто додати, що таку маску можна легко приготувати самостійно вдома, якщо вам хочеться зробити її більш натуральною та ефективною.

Живильна маска необхідна вашому волоссю влітку. Достатньо відтворювати цю процедуру 1 раз на тиждень в домашніх умовах, щоб зволожити та збагатити поживними компонентами сухе волосся. Візажист Вікторії Бекхем Джейсон Коллер солідарний із цим твердженням. Він каже: "Для здоров’я волосся після відпустки важливе живлення та відновлення. Використовуйте спеціальний шампунь та живильну маску протягом декількох тижнів після поїздки". Варто додати, що таку маску можна легко приготувати самостійно вдома, якщо вам хочеться зробити її більш натуральною та ефективною. Користуйтеся зволожувальними шампунем та кондиціонером. Змініть свої звичні продукти для миття волосся на зволожувальні. Після нанесення цих засобів завершіть рутинний догляд олією для зволоження шкіри голови або спеціальною сироваткою. Джейсон Коллер рекомендує придбати шампунь із вмістом SPF та кондиціонер на масляній основі, аби отримати гладке волосся. Також просушуйте волосся рушником із мікроволокна, щоб воно не закручувалося.

Змініть свої звичні продукти для миття волосся на зволожувальні. Після нанесення цих засобів завершіть рутинний догляд олією для зволоження шкіри голови або спеціальною сироваткою. Джейсон Коллер рекомендує придбати шампунь із вмістом SPF та кондиціонер на масляній основі, аби отримати гладке волосся. Також просушуйте волосся рушником із мікроволокна, щоб воно не закручувалося. Зверніться до салонного лікування. Якщо ви помічаєте, що стан вашого волосся не покращується після домашніх процедур, то скористайтеся салонними послугами високотехнологічного відновлення.

Якщо ви помічаєте, що стан вашого волосся не покращується після домашніх процедур, то скористайтеся салонними послугами високотехнологічного відновлення. Підготуйтеся до впливу моря, сонця та піску на ваше волосся. Перед тим, як йти плавати в море чи басейн, помийте волосся прохолодною водопровідною водою. Завдяки своїй структурі волосини мають властивість вбирати в себе обмежену кількість вологи. Тому, миючи їх прісною водою, ви запобігаєте поглинанню волоссям шкідливої хлорованої води. Наступним кроком вашої підготовки повинна стати зволожувальна маска. Потім нанесіть спеціальний сонцезахисний засіб для волосся із високим рівнем SPF, щоб захистити його від нагрівання та ушкодження сонячними променями. Також сонцезахисні спреї допомагають мінімізувати шкоду солі та хлорованої води.



Догляд за волоссям на відпочинку / Фото Unsplash