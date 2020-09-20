Рожева вода – це косметичний продукт, який використовують для догляду за шкірою. Її перевага в універсальності. Ще давно засіб також застосовували в медицині і кулінарії. Найбільш поширена рожева вода в косметології, а приготувати її можна навіть в домашніх умовах.

Водяний розчин, який отримують із ефірної олії пелюстків троянди, називають рожевою водою. Harper's Bazaar пише, що його можна приготувати самостійно або придбати у будь-якій косметичній крамниці і використовувати для догляду за собою, як крем чи спеціальну сироватку.

Читайте також: Як гарбуз сприяє красі обличчя: рецепти дієвих масок із секретним інгредієнтом

Чим корисна рожева вода

Володіє очищувальними та освіжаючими властивостями.

Видаляє ороговілі клітини шкіри, які схильні до лущення.

Допомагає позбутися запалення.

Балансує вироблення шкірного сала.

Зволожує суху шкіру та робить її пружною.

Зокрема, рожева вода підійде будь-якому типу шкіри, а особливо корисною буде для проблемної та схильної до жирності. Універсальність засобу також у тому, що він є гіпоалергенним та безпечним у використанні.

Як користуватися рожевою водою

Рожева вода одночасно виконує функції тоніка, очищувального засобу та маски для обличчя. Аби отримати максимум користі від продукту, покладіть ватні диски, добре змочені рожевою водою, на обличчя на декілька хвилин, а потім ще акуратно протріть ними шкіру.

Якщо ватні диски із рожевою водою прикладати лише на ділянку шкіри під очима, то вам вдасться прибрати набряки і темні кола.