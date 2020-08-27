Епатажна та популярна репвиконавиця Cardi B вразила прихильників курйозним образом на відео в інстаграмі. Зірка любить бути в центрі уваги та дивувати усіх своїм виглядом. Цього разу вона обрала яскраве вбрання із спокусливим декольте та одягла нову перуку, яку стилізував hair-стиліст Tokyo Stylez.

Популярні знаменитості нудьгують та експериментують зі своїми зачісками. Cardi B вирішила кардинально трансформувати своє волосся, тому продемонструвала своїм майже 75 мільйонам підписникам в інстаграмі складний та яскравий варіант зачіски.

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27-річна зірка хіп-хопу готується до нових проєктів та ділиться неординарними змінами свого іміджу в інстаграмі. У неї доволі велика колекція оригінальних перук, але такої ще не було. Рожеву перуку у формі сердець створив для Cardi B hair-стиліст Tokyo Stylez, доклавши багато зусиль та часу. Зачіска виконана у двох відтінках рожевого: насичений та світліший. Сердечка із волосся зафіксовані подвійними косичками кожне та по боках прикрашені хвилями із локонів.

На відео співачка жартівливо запитала у шанувальників: "Чи наважились би ви піти в клуб із зачіскою, схожою на мою? ". На що їй відповіли, що, на жаль, тепер ніхто не ходить в клуб.

Відео, на якому Cardi B показує свою нову зачіску та звабливе вбрання, зібрало вже понад 11 мільйонів переглядів та 50 тисяч коментарів. Прихильники зірки шоковані її яскравим образом. Вони пишуть, що це дивно, але мило: " Мені це подобається! Скільки часу забрав цей дизайн ?". Активна аудиторія співачки також зауважила її оригінальні сережки на вухах.