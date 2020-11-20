Ромашка є однією із найкорисніших трав для використання у косметичних цілях. Вона не лише заспокоює нерви, лікує безсоння чи знімає м’язовий спазм, а й також допомагає позбутися подразнення й акне на шкірі. Зокрема, з ромашки можна робити дієві б’юті-засоби для волосся.

Про користь ромашки для шкіри обличчя відомо більше, аніж про те, як вона може допомогти волоссю. Cosmopolitan розповів про застосування лікувальної трави для догляду за волоссям.

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Користь ромашки для волосся та способи використання

Ополіскування волосся відваром ромашки сприяє його здоров’ю, блиску, а також може трішки освітлювати пасма. Аби цього досягти, потрібно ополіскувати волосся холодним ромашковим чаєм після миття голови або додавати 2-3 краплі олії ромашки в маску для волосся. Проте варто дізнатися більше про користь використання ромашки в догляді за волоссям.

Блиск волосся та насиченість кольору. Аби отримати такий ефект, зробіть маску для волосся з олій. Вам знадобиться 10 крапель олії ромашки та 20 мілілітрів оливкової, кокосової або мигдалевої олії. Нанесіть рідину на пасма та залиште на 1 годину. Потім залишки змийте теплою водою зі шампунем. Щоб колір після фарбування волосся був більш насиченим, візьміть хну без кольору і додайте туди кілька крапель олії ромашки. Отриману консистенцію розподіляйте по довжині волосся.



Ромашка для догляду за волоссям / Фото Unsplash

Проти лупи. Заспокоїти подразнену шкіру голови, зволожити її, прибрати лупу, сухість та зняти свербіж може ромашкова олія або чай.

Заспокоїти подразнену шкіру голови, зволожити її, прибрати лупу, сухість та зняти свербіж може ромашкова олія або чай. Зволоження та пом’якшення. Олія ромашки чудово живить корисними речовинами волосся та шкіру голови. Якщо ви готуєте маски для волосся в домашніх умовах, то додавайте туди кілька крапель олії згаданої трави. Таким чином вологість зберігатиметься в структурі волоска довше, а ромашка сприятиме зміцненню і м’якості волосся.



Як доглядати за волоссям / Фото Unsplash