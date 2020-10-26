Рольф Бухгольц – відомий чоловік з Німеччини, якого називають "рогатим". Він зробив 516 модифікацій тіла та потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. За допомогою хірургічного втручання Рольф зробив собі роги, багато пірсингів та інші зміни тіла.

61-річний чоловік з Дортмунда став рекордсменом Гіннеса, повідомляє Obozrevatel. Бухгольц поставив відразу 2 світові рекорди. Детальніше про це розповіли у відео "Guinness World Records" на ютубі.

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Чоловік, у якого найбільша кількість пірсингів та модифікацій тіла

Рекордсменом Рольф Бухгольц став завдяки тому, що його визнали володарем найбільшої кількості пірсингів та модифікацій тіла. На шлях хірургічних змін він ступив в 40 років. Почав змінювати себе поступово та не зміг зупинитися.

На час встановлення рекорду відомий німець мав на тілі 456 проколів – 158 з них на губах та на ділянці навколо них і 37 навколо брів. Рольф розповів журналістам, що не збирається зупинятися на досягнутому і надалі робитиме зміни зі своїм тілом.

Окрім, модифікацій тіла рекордсмен вставив собі під шкіру голови імпланти – "роги", змінив колір очних яблук на чорний та роздвоїв язик.

Моїм найболючішим було татуювання на долоні... Модифікації тіла змінили мене тільки зовні, але це не змінило мене зсередини. Я залишився колишньою людиною,

– прокоментував Бухгольц.

Нагадаємо, що у 2018 році Рольф Бухгольц відвідував Київ з нагоди проведення у місті тату-фестивалю.