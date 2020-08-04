Останнє десятиліття характеризується ростом популярності на різноманітні ін’єкцій краси із використанням ботоксу. Косметологи кажуть, що 90% їхніх клієнток перед процедурою ставлять схожі запитання. Тому вони вирішили поділитися відповідями та корисними поясненнями.

Ботулотоксин – це речовина, яка допомагає вам боротися із віковими змінами, робить шкіру молодшою та свіжішою на вигляд. Саме цей компонент використовують для проведення ін’єкцій краси, пише Marie Claire.

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Поширенні питання про ботокс

У якому віці вже можна робити ін’єкції ботоксу?

Після 25 років на шкірі з’являються перші помітні зміни внаслідок повільного процесу старіння. Прояви стають чіткішими, якщо жінки ігнорують правильний регулярний догляд за шкірою. Тому приблизно у цьому віці вони починають звертатися до косметологів, які вирішують, чи варто робити ін’єкцію.

Ботулотоксин безпечний?

Косметологи стверджують, що невелика кількість препарату, графік і професійність його введення не передбачають жодної небезпеки для організму. Після процедури спеціаліст повинен контролювати стан вашого здоров’я.

Чи ін’єкції краси викликають залежність?

Ботокс не володіє властивостями, які викликають звикання та провокують людину частіше повторювати процедуру. Аби цього не трапилося, косметологи повинні ретельно визначити дозу, яку необхідно ввести, та встановити графік процедур.

На обличчі будуть помітні емоції за допомогою міміки чи воно стане схожим на маску?

Ймовірно це питання виникає внаслідок побутування на просторах інтернету світлин, на яких знаменитості зловжили ін’єкціями. Такий результат буває, якщо перевищити дозу.

Які існують протипоказання для введення ботулотоксину?

Якщо у вас є онкологічні захворювання, герпес на обличчі, гостра стадія ГРВІ або інші важкі хронічні патології, то ін’єкцій ботоксу категорично не можна робити. Також варто дізнатися про можливі алергічні реакції зо допомогою попередньої проби, яку повинен зробити косметолог.

Як часто потрібно робити ін’єкцію?

Тривалість ефекту після косметологічної процедури передбачає 3-6 місяців. Ці дані можуть коливатися, залежно від вашого метаболізму та способу життя. Спеціалісти кажуть, що існують інші стимулюючі маніпуляції, які дозволяють зберегти активність м’язів та їхню здатність реагувати на введення препарату.