Ріанна запускає Fenty Skin: що відомо про нову лінійку доглядової косметики

Косметичний бренд американської співачки Ріанни вдосконалюється, бо вже 31 липня вона презентує нові засоби для догляду за шкірою. Раніше зірка тішила своїх шанувальників лише декоративною косметикою. Проте зрозуміла, що їм потрібно щось більше і запускає нову лінійку доглядової косметики Fenty Skin.

Зовсім скоро прихильники продукції бренду Fenty Beauty зможуть не лише робити макіяж за допомогою улюбленої косметики, а й проводити доглядові процедури для своєї шкіри. Allure розповів про деталі нової косметичної лінійки Ріанни, які поки що відомі.

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Для Fenty Skin представники бренду створили новий офіційний обліковий запис в інстаграмі. На профіль підписалися вже понал 150 тисяч людей. Саме тут можна дізнатися про останні новини щодо запуску лінійки. Один із дописів на сторінці є скріншотом із твіттеру Ріанни, на якому зображено, як одна із фанаток її бренду прокоментувала, що не може дочекатися, коли з’являться засоби для догляду за шкірою від Fenty Beauty. В описі публікації анонсовано: "Очікування вже скоро завершаться, сестро". І додано, що доглядова косметика Fenty Skin буде доступною для придбання з 31 липня.

На першому відео, яке є на сторінці в інстаграмі Fenty Skin, Ріанна демонструє процедуру поетапного догляду за шкірою з використанням нових продуктів виробництва власного бренду. Зірка використовує піну для вмивання, тонер або есенцію та зволожувальний крем. Конкретних деталей про продукцію, яка буде в лінійці наразі невідомо.

Ще одним скріншотом зі свого профілю в твіттері Ріанна дала зрозуміти, що нова лінійка доглядової косметики не є створеною виключно для жінок. Знаменитість потурбувалася, аби чоловіки також могли знайти для себе необхідну продукцію для догляду за шкірою.