Фаррелл Вільямс – американський репер, продюсер, музикант, дизайнер одягу, а тепер ще й творець засобів по догляду за шкірою. 47-річний знаменитий чоловік анонсував запуск б’юті-лінійки, розповівши, які саме продукти до неї увійдуть.

На своїй інстаграм-сторінці Фаррелл Вільямс опублікував перші фото косметичних засобів із власної нової лінійки Humanrace, повідомляє Wonderzine.

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Якою буде б’юті-лінійка репера

Офіційний запуск лінійки косметичних засобів для догляду за шкірою Humanrace буде 25 листопада. Відомо, що вона складатиметься із 3 б’юті-продуктів: засіб для очищення шкіри на основі рисового порошку, ексфоліант із гліколевою кислотою та зволожувальний крем з екстрактом снігових грибів, які володіють схожими властивостями, що й гіалуронова кислота.

Окрім творчих досягнень, Фаррелл Вільямс відомий також завдяки своїй зовнішності та бездоганному стану шкіри. Для створення власної доглядової косметики співак брав до уваги свій досвід щодо б’юті-рутини, а також консультувався з дерматологинею Еленою Джонс. Довгий час Елена була лікаркою самого Вільямса. Тепер вони разом розробили 3 засоби для догляду за шкірою.

Ще з юного віку Вільямс присвячував багато часу догляду за шкірою. Елена лікувала співака ще на початку його кар’єри та консультувала по телефону.

Найбільше мене вразило під час нашої першої зустрічі з ним, наскільки він був відданий своїй шкірі та здоров'ю у своєму юному віці. Він хотів знати все про шкіру,

– ділиться враженнями про Вільямса дерматологиня.

Елена Джонс розповідає, що головними завданнями засобів лінійки Humanrace є підготовка, відновлення та захист шкіри. Важливо й те, що виробники подбали про екологічність упаковки для косметики. Матеріал для упаковок усіх трьох продуктів на 50% складається із переробленого пластику. Особливістю лінійки є вигравіюваний надпис на кришечках косметичних контейнерів Humanrace шрифтом Брайля.