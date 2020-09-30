Estee Lauder став першим в історії косметичним брендом, який провів рекламну кампанію в космосі. Таким стрибком Estee Lauder випередив конкурентів на кілька рівнів. 10 сироваток з гіалуронової кислотою побували у відкритому космосі, де космонавти NASA зробили їм фотосесію.

Б’юті-кампейн у співпраці Estee Lauder та космонавтів NASA відбувся 29 вересня. Allure повідомляє деталі проєкту.

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Про космічний масштаб рекламної кампанії Estee Lauder сказано у буквальному значенні. Бренд косметики домовився із Національним космічним агентством США, аби 10 антивікових сироваток на основі гіалуронової кислоти відправили на орбіту, де космонавти зроблять їм фото на тлі відкритого космосу у вікні купола космічного корабля. Аби здійснити задумане, Estee Lauder витратили 128 тисяч доларів. Представники бренду оплачували космонавтам 17 тисяч 500 доларів за годину їхньої роботи.

Представник NASA повідомив Allure, що Estee Lauder звернулися до них із такою пропозицією провести рекламну кампанію їхніх продуктів в космосі, як тільки космічне агентство відкрилося для маркетингових можливостей у 2019 році.

Ми раді ще раз зміцнити своє лідерство, як перший бренд косметики, який вийшов у космос,

– каже Стефан де Ла Фав’єр, президент групи The Estee Lauder Companies, у заяві компанії.

Стефан додає: "NASA знаходиться в авангарді досліджень космосу, і, будучи лідером у галузі інновацій у догляді за шкірою, Estee Lauder пишається підтримкою неймовірної роботи, яку NASA робить для просування космічної економіки, будучи другим у світі комерційним продуктом". Директор з комерційних польотів у космос у штаб-квартирі NASA додав, що їм потрібно розширити погляд людей на те, що ми можемо досягти в космосі.

ЗМІ припускають, що саме COVID-19 став поштовхом для підприємців виходити за світові межі у космічні. Таким чином бренди більш творчо підходять до створення реклами, оскільки споживачі скорочують свої витрати. В індустрії краси ряд компанії почали менше витрачати ресурсів на традиційну рекламу, а перебувають в активному пошуку креативних рішень. Адже навіть Том Круз у наступному році збирається летіти на зйомки фільму в космос.

Знімки сироватки Estee Lauder, які астронавти зробили у відкритому космосі у ракеті Northrop Grumman Antares, бренд використовуватиме у соціальних мережах. Також представники компанії повідомляють, що планують повернути 1 сироватку на Землю і провести благодійний аукціон – зробити її лотом.

Із реклами таких масштабів NASA також отримує неабияку користь: вони планують залучити приватні інвестиції, щоб таким чином профінансувати польоти астронавтів у дальній космос.