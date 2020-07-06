Макіяж очей у кольорах райдуги буде чудовим акцентом вашого образу для літньої вечірки. Інстаграм переповнений світлинами із різними варіантами, як можна відтворити такий мейк-ап. Навіть зіркові візажисти вже спробували його на собі.

Найбільшою перевагою райдужного макіяжу очей є те, що неважливо, якими косметичними продуктами ви будете його створювати. Це можуть бути як кремові чи сухі тіні для повік, так і спеціальні олівці. 24 канал зібрав декілька варіантів яскравого літнього мейк-апу.

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Райдуга – це найкраща асоціація із літом. Але, коли її не видно на небі, то чому б самостійно не створити собі на обличчі. Такий макіяж можна урізноманітнювати: зробити мрійливим, грайливим, вечірнім, денним, із блискітками, матовий та багато іншого. Все залежить від вашої фантазії, текстури косметичного продукту та його властивостей. Навіть зірковий візажист Боб Скотт спробував на собі останню тенденцію.

Приклади райдужного макіяжу для натхнення / Фото Instagram