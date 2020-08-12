Після пробудження наше обличчя не готове до викликів зовнішніх подразників. Тому варто витратити 5 хвилин з того, щоб почати ранок з простого ритуалу. Він освіжає, тонізує шкіру та допомагає швидше прокинутись.

Мінітренування потрібно робити щойно прокинувшись, тоді ефект буде помітний. Тренерка Тетяна Жемерина розповіла та показала, як правильно виконувати вправи для обличчя та шиї, щоб зберегти їхню молодість, повідомляє шоу "Доброго ранку, Країно".

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Ранковий ритуал за 5 хвилин

Підніміть вгору та опустіть вниз плечі, не напружуючи шию. Повторити вправу декілька разів.

Однією рукою притримуйте шкіру, а іншою потягніть плече, легко відводячи його назад. Повторити потрібно з лівим і правим плечем по черзі.

Станьте прямо та зробіть легенькі напівоберти головою. При цьому маківкою тягніться вгору, плечі опущені донизу, а шия розслаблена.

Відкиньте голову трішки вбік і кісточкою вилиці наче тягніться догори. Потім повторіть це з іншою вилицею. Припиняйте виконувати вправу, як тільки починаєте відчувати напругу.

Незвична вправа – махи бровами. Долоні покладіть на чоло, щоб зафіксувати шкіру. Після цього підіймати та опускайте вниз брови.

Вправа "лев". Розслабте центр обличчя і витягніть язик, опускаючи його якомога нижче.

Усі вправи потрібно повторювати по 5 – 7 разів.

Як правильно виконувати ранковий ритуал для молодості шкіри дивіться на відео: