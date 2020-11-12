Варто зазначити, що ранкові звички не можна вважати єдиним методом у боротьбі проти зайвої ваги. Аби отримати бажаний результат, потрібно поєднувати їх зі збалансованим харчуванням та фізичними навантаженнями. Проте ця рутина значно полегшить вам життя.