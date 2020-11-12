Ранкові звички, які допоможуть схуднути: 5 кроків, щоб позбутися зайвих кілограмів
Варто зазначити, що ранкові звички не можна вважати єдиним методом у боротьбі проти зайвої ваги. Аби отримати бажаний результат, потрібно поєднувати їх зі збалансованим харчуванням та фізичними навантаженнями. Проте ця рутина значно полегшить вам життя.
У кожного можуть бути свої правила вдалого ранку, які позитивно налаштовують вас на весь день. Проте Elle ділиться звичками, які сприяють схудненню.
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Ранкові звички, які допомагають схуднути
- Вечеряйте їжею, яка має високий вміст білка. Останній прийом їжі за день значно впливає на ваш стан наступного ранку. Завдяки вечері, збагаченій білком, після сну ви не так сильно відчуватимете голод. Таким чином у вас буде можливість з'їсти невелику порцію корисного сніданку. Зокрема, білок сприяє хорошому метаболізму навіть під час сну.
- Світло. Сонячні промені мають вплив на наш організм. Вони не лише допомагають швидше прокинутися зранку, але й сприяють схудненню. За допомогою денного світла обмін речовин відбувається активніше. Якщо сонячне світло потраплятиме на вас зранку, то метаболізм пришвидшиться одразу після сну. Тобто за день організм спалить більше калорій. Важливо хоча б 20-30 хвилин щоранку побути на вулиці.
- Застеляйте ліжко. Зв’язок між застеленим ліжком та схудненням хоча й не є очевидним, але це психологічний лайфхак, який допоможе швидше втратити зайві кілограми. Адже, застеляючи ліжко щоранку, ви даєте своєму мозку сигнал про власну силу волі та контроль свого життя. Натренована свідомість знадобиться вам, щоб також контролювати своє харчування.
- Сніданок. Якщо ви хочете схуднути, то не варто відмовляти від прийому їжі зранку. Навпаки, збалансований сніданок допомагає потім протягом дня уникнути переїдання та некорисних перекусів. Для тіла важливо саме на початку дня отримати необхідні живильні компоненти. Готуючи сніданок, намагайтеся поєднувати складні вуглеводи та білки. Можете спробувати яєчню на зерновому хлібі чи вівсяні пластівці з натуральним йогуртом і фруктами.
- Використовуйте вагу. Не варто практикувати "фанатичне зважування" та картати себе за кожен новий зайвий грам. Проте, якщо важитися зранку в одній і ті ж годині на голодний шлунок, то ви зможете краще пізнати своє тіло, орієнтуватися від якої їжі ви набрякаєте чи набираєте вагу.
Пам'ятайте, що не варто намагатися відповідати жодним стандартам та не можна змушувати себе ні в якому разі голодувати. Адже ідеальна вага та тіло – це ті, з якими вам комфортно.
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