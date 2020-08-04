Ранковий комплекс йоги для початківців повинен не лише бути набором асан, які сприяють гнучкості тіла, а й позитивно налаштовувати вас на весь день. Сур’я Намаскар або "Привітання Сонцю" поєднує в собі ці корисні властивості, і навіть початківцям буде легко його повторити.

Комплекс вправ Сур’я Намаскар потрібно виконувати зранку. Аби відчути результат, вам знадобиться лише 15 хвилин і жодного додаткового інвентаря. На ютуб-каналі Workout показали, як правильно робити ранкову йогу.

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Ранкова йога для початківців

Якщо ви регулярно виконуватимете комплекс вправ йоги "Сур’я Намаскар", то згодом помітите, що ваше тіло стане гнучкішим та наповненим енергією. Основною функцією ранкової йоги є пробудження вашого організму, тіла та зарядження його життєвими силами.

Заняття йогою допоможуть покращити сердечну діяльність організму, роботу системи травлення, нирок, ендокринної системи, а також посприяють очищенню шкіри обличчя та тіла, зміцнення м’язів спини і пресу. Це все відбувається завдяки тому, що під час виконання вправ Сур’я Намаскар працює все тіло та стимулюється робота внутрішніх органів.

Дивіться відео, як правильно робити ранкову йогу: