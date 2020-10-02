Новий тренд для манікюру призначений, аби подарувати людям відчуття справжнього свята. Незважаючи на те, що літо закінчилося, nail-тенденція, яка своїм стилем нагадує моду 60-х, є незвичною та яскравою. Експерти називають такий дизайн нігтів психоделічним. Адже кольори та техніка виконання арту мають вплив на свідомість.