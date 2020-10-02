Психоделічний дизайн нігтів: тренд у стилі 60-х років для осіннього манікюру
Новий тренд для манікюру призначений, аби подарувати людям відчуття справжнього свята. Незважаючи на те, що літо закінчилося, nail-тенденція, яка своїм стилем нагадує моду 60-х, є незвичною та яскравою. Експерти називають такий дизайн нігтів психоделічним. Адже кольори та техніка виконання арту мають вплив на свідомість.
Настання осені ще не означає, що вам слід робити манікюр лише в бордових та коричневих відтінках. У 2020 nail-експерти пропонують спробувати яскравішу ідею. Elle поділився варіантами манікюру у стилі 60-х.
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Осінній манікюр із тематикою 60-х років
Groovy нігті
Дитячі графічні хвилі на нігтях із прозорим покриттям
Ржаві бурштинові тони у поєднанні з пастельними відтінками
Абстрактний нейл-арт
Marbled Brights: кольорова палітра 60-х
Неонові кольорові хвилі із прозорою серединою
Ретро-візерунки
Геометричний дизайн
Чумацький шлях у форматі аква
Квіткова сила
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