Зазвичай сідниці – це одна із болючих тем для жінок. Аби вони виглядали так, як вам хочеться, необхідні регулярні тренування, правильне харчування, активний спосіб життя. Проте існують поради та хитрощі, які допомагають підкреслити переваги сідниць та приховати їхні недоліки.

За сідницями також потрібен догляд, як і за всім тілом. Хибно вважати, що сідниці будуть ідеальними лише завдяки тренуванням. Cosmopolitan ділиться дієвими порадами, як допоможуть вам мати красиві сідниці. Дізнайтеся: Заспокійливий, тонізуючий, освіжаючий: що таке міст для тіла та як його приготувати Як мати ідеальні сідниці Розгладжуйте та підтягуйте. Періодично приймайте контрастний душ, у якому робитимете акцент на сідниці та стегна. Перед ним робіть масаж проблемних ділянок тіла за допомогою щітки для сухого масажу. Не забувайте 1 раз в тиждень проводити скрабування. Шкіра на сідницях та стегнах також потребує відлущування ороговілих частинок. Ці кроки необхідно виконувати, аби уникнути появи целюліту та рубців.

Секрет ідеальних сідниць / Фото Unsplash Правильно обирайте нижню білизну. Власницям не особливо округлих сідниць рекомендовано носити кольорові трусики у формі літери V, які візуально додаватимуть об’єму. Якщо ви вже встигли накачати сідниці та вони у вас округлі, то носіть трусики-шорти із завищеною талією, аби підкреслити перевагу нижньої частини сідниць. На сідниці пишних форм слід одягати мінітрусики танга, щоб їх звузити.

Власницям не особливо округлих сідниць рекомендовано носити кольорові трусики у формі літери V, які візуально додаватимуть об’єму. Якщо ви вже встигли накачати сідниці та вони у вас округлі, то носіть трусики-шорти із завищеною талією, аби підкреслити перевагу нижньої частини сідниць. На сідниці пишних форм слід одягати мінітрусики танга, щоб їх звузити. Тонуйте шкіру. Сідниці виглядатимуть привабливіше, якщо шкіра у цій ділянці буде засмаглою. Можна також скористатися автозасмагою. Перед нанесенням продукту прийміть душ, скрабуючи шкіру на сідницях. Ретельно витріть тіло та поставте ногу на підвищення, щоб шкіра натягнулася. Нанесіть автозасмагу та дайте їх 2 хвилини для висихання. Повторіть маніпуляцію з іншою ногою, а залишки з тіла видаліть за допомогою ватного диска.

Поради для красивих сідниць / Фото Unsplash Тренуйте м’язи. Це можна робити навіть без регулярного відвідування тренажерного залу. Якщо у вас сидяча робота, слід робити невеликі перерви щопівгодини і вставати зі стільця. Коли кров застоюється, то швидко з’являється целюліт. Коли сидите і працюєте, то намагайтеся змінювати пози і не напружуватися. Не забувайте потягнутися під час цієї короткотривалої перерви: поставте ноги на ширині плечей, випряміть спину, руки покладіть на поперек, лопатки нехай тягнуться одна до одної, а ви прогинайтеся в попереку назад, а потім уперед.