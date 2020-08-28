Маски є дієвим методом у боротьбі проти прищів на обличчі. Аби бути впевненою у натуральності складу засобів, їх можна приготувати самостійно в домашніх умовах. Для цього вам знадобляться 5 рецептів масок, які допоможуть правильно доглядати за проблемною шкірою.

Найкращі маски готуються із простих та корисних інгредієнтів, які є на кухні у кожної господині або можна придбати в аптеці за доступною ціною. Новий канал поділився 5 рецептами масок для шкіри обличчя.

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Які маски приготувати, якщо у вас проблемна шкіра

Швидка у приготуванні, маска з активованим вугіллям

Візьміть 5-6 таблеток активованого вугілля та подрібніть їх до консистенції порошку, до якого потім потрібно додати 1/2 чайної ложки крупної морської солі. Крапніть до компонентів трішки олії чайного дерева або абрикосових кісточок і влийте 1-2 столові ложки простої води. Суміш розподіліть по обличчю і залиште на 10-15 хвилин. Залишки видаліть за допомогою теплої води.

Вівсянка не лише для харчування, а й для маски

Необхідно залити теплою водою 2-3 столові ложки вівсяних пластівців. Залиште інгредієнти в ємності, допоки пластівці не розбухнуть Маску потрібно нанести на обличчя легенько масажними рухами і залишити на 10-15. Змийте суміш тепловою водою. За необхідності скористайтеся зволожувальним кремом опісля процедури.



Домашній догляд за обличчям / Фото Unsplash

Маска із м’яких свіжих помідорів без нітратів

2 помідори, попередньо очищених, розімніть до консистенції каші. Таку томатну масу необхідно розподілити по шкірі обличчя. Залиште маску на 10 хвилин, потім змийте водою і легенько промокніть обличчя рушником.

Результат після 2-3 застосування від маски з меду і кориці

Вам потрібно розігріти 2 столові ложки меду на водяній бані. До меду додайте 1 чайну ложку кориці і крапніть трішки лимонного соку. Усі інгредієнти ретельно перемішайте і покрийте сумішшю обличчя. Важливо, аби шар маски був тонким. Вона повинна бути на шкірі не менше 15 хвилин, а потім акуратно позбудьтеся залишків за допомогою прохолодної води.



Як приготувати маску для обличчя вдома / Фото Pexels

Яєчний білок проти чорних цяток та почервоніння

Вам знадобиться білок 1 яйця та 1 чайна ложка лимонного соку. Інгредієнти потрібно збивати до утворення пінки. Таку маску необхідно нашаровувати. Нанесіть на обличчя декілька шарів з інтервалом 5-7 хвилин. Дочекайтеся, щоб вони висохли і вмийтеся теплою водою.