Маски для обличчя є дієвим засобом, якщо вам потрібно швидко надати шкірі сяючого та здорового вигляду. Також деякі з них прості та швидкі у приготуванні, і їх можна зробити і застосувати в домашніх умовах.

Маска є рятівником після вечірки чи важкого робочого дня. Якщо ви готуєте її вдома, то можете не хвилюватися за натуральність складу. Адже самостійно обираєте інгредієнти із певними властивостями. Harper's Bazaar поділився 5 рецептами масок проти чорних цяток, зморшок та сухості.

Корисно знати: Чому з’являються зморшки навколо очей: типова помилка, яку допускають у догляді за шкірою

Рецепти домашніх масок для обличчя

Маска проти чорних цяток

Коли пори забруднюються, то на обличчі з’являються чорні цятки, тому їх необхідно регулярно очищувати. Спробуйте зробити black mask власного приготування вдома. Для цього вам знадобиться подрібнити кілька таблеток звичайного активованого вугілля. Змішайте отриманий порошок з ложкою желатину та молока. Суміш розігрійте в мікрохвильовій печі або на водяній бані. Потім нанесіть її на Т-зону обличчя. Коли плівка висохне (приблизно через 30 хвилин) обережно зніміть її.

Маска для живлення та зволоження

Рецепт користується найбільшою популярністю восени і взимку, коли шкіра є особливо сухою і їй потрібна допомога. Для приготування маски подрібніть в блендері вівсяні пластівці. Потім змішайте їх з медом і сметаною. Перед нанесенням розпарте шкіру. Розподіліть суміш тонким шаром по обличчі. Вівсяні пластівці сприяють зволоженню та живленню клітин шкіри.

Маска проти зморшок

Аби позбутися або запобігти появі зморшок, приготуйте нічну маску. Вам знадобиться стиглий банан, кокосова або оливкова олія та рідкий мед. Розімніть банан до консистенції пюре та змішайте з іншими компонентами. Нанесіть суміш на обличчя перед сном і змийте зранку водою.

Маска для зволоження жирної шкіри

Зелений чай має заспокоюючу властивість. Його можна застосовувати не лише внутрішньо, а й зовнішньо. Адже у своєму листі чай містить антиоксиданти. Щоб приготувати маску, поєднайте ложку зеленого чаю з дріжджами і залийте інгредієнти гарячою кип’яченою водою. Зачекайте 20 хвилин і додайте до суміші трішки лимонного соку. Маску залишайте на обличчі на 30 хвилин.

Маска проти висипання

Аби оперативно позбутися від висипань на шкірі, приготуйте маску зі сметани із високим вмістом жиру та ромашки. Подрібніть ромашку, змішайте 2 інгредієнти і дозвольте їм настоятися 20 хвилин. Завдяки ромашці можна заспокоїти шкіру, а сметана сприятиме живленню шкіри вітаміном A і E, які вирівнюють тон і пом’якшують дерму.