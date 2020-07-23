Влітку нігті вимагають особливого догляду, бо вони ще не встигли оновитися після весняного авітамінозу. Яскравий та стильний манікюр доповнює ваш образ, але ви можете захотіти відпочити від гель-лаку у літню спеку, тому слід користуватися порадами для догляду за нігтями.

На стан ваших нігтів впливає не лише зовнішній догляд, а й те, чим ви харчуєтеся та який спосіб життя ведете. Новий канал поділився 5 дієвими порадами, які допоможуть завжди мати доглянуті та красиві нігті. Як доглядати за нігтями влітку Харчування. Щоб мати здорові нігті, додайте у свій раціон такі продукти: бобові, хліб із цільного зерна, інжир, гарбуз, обліпиху, моркву, солодкий перець, молоко, масло, яйця, печінку. Вітаміни, які містяться у цих інгредієнтах, сприятимуть росту та міцності нігтів.

Щоб мати здорові нігті, додайте у свій раціон такі продукти: бобові, хліб із цільного зерна, інжир, гарбуз, обліпиху, моркву, солодкий перець, молоко, масло, яйця, печінку. Вітаміни, які містяться у цих інгредієнтах, сприятимуть росту та міцності нігтів. Зволожуйте кутикулу. Влітку все вимагає більше вологості. І кутикула нігтів не виняток. Придбайте спеціальну олію у косметичному магазині чи салоні або приготуйте її самостійно в домашніх умовах. Для цього вам потрібно підігріти на водяній бані 1 столову ложку оливкової олії, потім поєднати її з кількома краплями лимонного соку. Рідину після охолодження слід втирати в кутикулу та шкіру навколо нігтя 1-2 рази на тиждень.

Поради для правильного догляду за нігтями / Фото Pexels Не користуйтеся залізною пилочкою. Такий інструмент провокує розшарування нігтя, а згодом ви помітите на ньому мікротріщини і подряпини. Чудовою альтернативою слугуватимуть пилочки із тефлоновим або сапфіром покриттям.

Такий інструмент провокує розшарування нігтя, а згодом ви помітите на ньому мікротріщини і подряпини. Чудовою альтернативою слугуватимуть пилочки із тефлоновим або сапфіром покриттям. Носіть зі собою крем для рук. Влітку шкіра піддається жорсткому впливу сонячних променів, антисептиків та вологих серветок, які її сушать. Тому крем для рук слід використовувати частіше, ніж ви звикли. А також перед сном мастіть руки зволожувальним кремом, аби мати лагідну та ніжну шкіру.

Здорові та доглянуті нігті влітку / Фото Unsplash Робіть спеціальну маску. Нігтьова пластина може регенеруватися лише тоді, коли у вас відмінний кровообіг у пальцях. Його можна стимулювати за допомогою домашньої маски. Для її приготування потрібно змішати 2 грами червоного меленого перцю з 1 чайною ложкою крему жирної текстури. Дайте суміші настоятися на водяній бані протягом 10 хвилин. Коли маска охолоне, наносіть її товстим шаром на нігті і шкіру навколо них, залиште на 15-20 хвилин. Відчувши дискомфорт, змивайте маску одразу та використовуйте пісня неї живильний крем для рук. Процедуру варто повторювати 1-2 рази на місяць.