Просто, але важливо: як доглядати за нігтями у літній період
Влітку нігті вимагають особливого догляду, бо вони ще не встигли оновитися після весняного авітамінозу. Яскравий та стильний манікюр доповнює ваш образ, але ви можете захотіти відпочити від гель-лаку у літню спеку, тому слід користуватися порадами для догляду за нігтями.
На стан ваших нігтів впливає не лише зовнішній догляд, а й те, чим ви харчуєтеся та який спосіб життя ведете. Новий канал поділився 5 дієвими порадами, які допоможуть завжди мати доглянуті та красиві нігті.
Як доглядати за нігтями влітку
- Харчування. Щоб мати здорові нігті, додайте у свій раціон такі продукти: бобові, хліб із цільного зерна, інжир, гарбуз, обліпиху, моркву, солодкий перець, молоко, масло, яйця, печінку. Вітаміни, які містяться у цих інгредієнтах, сприятимуть росту та міцності нігтів.
- Зволожуйте кутикулу. Влітку все вимагає більше вологості. І кутикула нігтів не виняток. Придбайте спеціальну олію у косметичному магазині чи салоні або приготуйте її самостійно в домашніх умовах. Для цього вам потрібно підігріти на водяній бані 1 столову ложку оливкової олії, потім поєднати її з кількома краплями лимонного соку. Рідину після охолодження слід втирати в кутикулу та шкіру навколо нігтя 1-2 рази на тиждень.
Поради для правильного догляду за нігтями / Фото Pexels
- Не користуйтеся залізною пилочкою. Такий інструмент провокує розшарування нігтя, а згодом ви помітите на ньому мікротріщини і подряпини. Чудовою альтернативою слугуватимуть пилочки із тефлоновим або сапфіром покриттям.
- Носіть зі собою крем для рук. Влітку шкіра піддається жорсткому впливу сонячних променів, антисептиків та вологих серветок, які її сушать. Тому крем для рук слід використовувати частіше, ніж ви звикли. А також перед сном мастіть руки зволожувальним кремом, аби мати лагідну та ніжну шкіру.
Здорові та доглянуті нігті влітку / Фото Unsplash
- Робіть спеціальну маску. Нігтьова пластина може регенеруватися лише тоді, коли у вас відмінний кровообіг у пальцях. Його можна стимулювати за допомогою домашньої маски. Для її приготування потрібно змішати 2 грами червоного меленого перцю з 1 чайною ложкою крему жирної текстури. Дайте суміші настоятися на водяній бані протягом 10 хвилин. Коли маска охолоне, наносіть її товстим шаром на нігті і шкіру навколо них, залиште на 15-20 хвилин. Відчувши дискомфорт, змивайте маску одразу та використовуйте пісня неї живильний крем для рук. Процедуру варто повторювати 1-2 рази на місяць.
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